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VELIKA AVANTURA U AZIJI

Hrvatske rukometne legende u novom realityju! Kaleb i Šprem: 'Mi smo dobro uigran dvojac'

Piše 24sata,
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Hrvatske rukometne legende u novom realityju! Kaleb i Šprem: 'Mi smo dobro uigran dvojac'
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Foto: rtl
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Bivši suigrači i olimpijski pobjednici, Kaleb i Šprem s hrvatskom su reprezentacijom pokorili svijet osvojivši olimpijsko zlato u Ateni 2004. i zlato na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003.

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Dva imena zlatnim slovima upisana u povijest hrvatskog sporta kreću u najveću avanturu svog života! Hrvatske rukometne legende Nikša Kaleb (53) i Goran Šprem (46) ponovno udružuju snage u RTL-ovu pustolovnom showu nabijenom adrenalinom 'Asia Express: Zmajeva ruta'.

Foto: rtl

Bivši suigrači i olimpijski pobjednici, Kaleb i Šprem s hrvatskom su reprezentacijom pokorili svijet osvojivši olimpijsko zlato u Ateni 2004. i zlato na Svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine. Danas, godinama nakon što su objesili dresove o klin, spremni su krenuti u lov na još jednu titulu. Ovaj put daleko od rukometnog terena.

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Premda ih je mirovina udaljila od profesionalnog rukometa, nije im oduzela pobjednički mentalitet. Metkovac Kaleb, ponosni otac dvoje djece, novu je strast pronašao u profesionalnom ronjenju dok se Šprem, također otac dvoje djece, bavi sportskim turizmom. Obojica su uvjerena da natjecateljski duh nikada ne blijedi.

Foto: rtl

Njihovo najjače oružje? Povjerenje koje su gradili desetljećima. „Mi smo uigran dvojac“, kažu uvjereni da će im prijateljstvo, sportsko iskustvo i ono što u šali nazivaju 'kozmičkom harmonijom' pomoći da svladaju svaku prepreku koja ih čeka na Zmajevoj ruti. Svjesni su da ih ne čeka lagan zadatak. No teški uvjeti, malo sna, nepredvidivi izazovi i život na cesti neće ih pokolebati.

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Na pitanje o fizičkim prednostima, Kaleb kroz smijeh odgovara: „U ovu utrku ulazim s jednim zdravim koljenom, zdravim srcem i zdravim plućima.“ Šprem spremno uzvraća: „Naša je najveća prednost to što i dalje možemo normalno hodati, unatoč svim pločicama, sidrima i vijcima koje imamo u tijelu.“

Foto: rtl

Mogu li dvojica zlatnih olimpijaca pobjednički mentalitet pretvoriti u uspjeh u najtežoj utrci svog života? Hoće li iskustvo, izdržljivost i njihova neraskidiva timska povezanost biti dovoljni za svladavanje fizičkih i mentalnih izazova koje donosi 'Asia Express'? Doznajte ovog rujna na RTL-u.

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