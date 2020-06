Hrvatski glazbeni zavod skupio je dosad više od 300.000 kuna

Iz HGZ-a su preko 'fejsa' pozvali sve da im se pridruže putem live streama večeras s početkom u 20 sati na klapskom koncertu 'More, ti si čežnja', u organizaciji klape Armorin

<p>Dragi ljudi, veliko hvala. Do sada je uplaćeno ukupno 328.059 kn donacija. Svaka Vaša uplata je dragocjena. Imena donatora upisujemo na našoj web stranici, poručili su na službenoj Facebook stranici <strong>Hrvatskog glazbenog zavoda</strong>. Istaknuli su kako nema predaje i da ćemo, zajedničkim snagama, uspjeti obnoviti glazbenjak. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatski glazbeni zavod</b></p><p>Podsjetimo, u potresu koji je u ožujku ove godine zahvatio glavni grad Republike Hrvatske, nastradao je i HGZ. Ipak, unatoč bolnim fotografijama unutrašnjosti koje su kružile, 'glazbenjak' se nije predao. Organizirali su se i održavali online koncerte i izvedbe, a sve kako bi što prije skupili 800.000 kuna, koliko je potrebno za obnovu. Svima su nedavni događaji bili nesvakidašnji scenarij pa su iz zavoda odlučili napravi i jedan posve nesvakidašnji klapski koncert.</p><p>Preko 'fejsa' su pozvali sve da im se pridruže putem live streama u utorak 16. lipnja s početkom u 20 sati na klapskom koncertu 'More, ti si čežnja', u organizaciji klape Armorin. Ovo nije prvi put da se održava taj koncert. Ljudi su ga već imali prilike čuti 2006., 2007., 2008. i 2016., a ovaj peti koncert održat će se u potpuno drugačijim okolnostima - bez koncertne publike i online.</p><p>- Želja nam je organizacijom ovog koncerta učiniti korak ka povratku klapske pjesme u okvirima 'novog normalnog', pogotovo njenog najvažnijeg segmenta, onog izvedbenog. Teško je zamisliti bolji koncertni prostor od velike dvorane Hrvatskog glazbenog zavoda koja je, nažalost, teško stradala u nedavnom potresu - istaknuli su u opisu organizatori. </p><p>Sve klape koje sudjeluju u koncertu su već prije u različitim prigodama nastupale u 'Glazbenjaku'. Glazbeni je zavod, naposljetku, dugo vremena bio i neslužbeni dom čitave zagrebačke klapske scene. Zato su sretni što će se, makar i bez prisustva publike, ondje još jednom čuti klapa. Nastupaju klape: Armorin, Bošket, Cesarice, Ćakulone, Dišpet, Figurin, Grdelin, Obilanca, Sagena i Slavić.</p><p>Danas se odvilo i prvo događanje u HGZ-u nakon gotovo tri mjeseca. Bila je to konferencija za medije Festivala svjetske književnosti. </p>