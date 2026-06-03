Hrvatski glazbenik J.R. August pao je s motora pa završio u bolnici: 'Sve mi je u magli'

Kantautor i producent J.R. August završio je na Hitnoj pomoći nakon prometne nesreće u kojoj je pao s motora.

- Hvala svima koji su jučer stali i pitali me da l' sam dobro, dali mi vode, držali mi kišobran kad je krenula kiša i maknuli motor s ceste. Sve mi je u magli, ali je umirujuće znati da je život u pravom svijetu daleko bolji nego ovaj online, čak i ako je u pitanju pad s motora! - napisao je u utorak na Facebooku.

J.R. August, pravog imena Nikola Vranić hrvatski je kantautor i producent iz Zaboka. Dobitnik je pet nagrada Porin. Prije nego što se posvetio samostalnoj karijeri, svirao je klavijature u varaždinskom bendu Voodoo Lizards. S frontmenom Zackom Dustom 2010. godine snimio je album, a kao član njegova pratećeg sastava nastupao je i u Los Angelesu.

S izdavačkom kućom Croatia Records ekskluzivni ugovor potpisao je 2019. godine, kad je objavio i svoj prvijenac 'Dangerous Waters'. Album su gotovo svi hrvatski glazbeni kritičari proglasili najboljim domaćim albumom 2019. godine, a u tjednu nakon objave, 'Dangerous Waters' postao je najprodavaniji album u Hrvatskoj.