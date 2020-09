Hrvatski par u Zadruzi prekinuo, a Paula otkrila jezive detalje: 'Nadrogirao bi se i tukao me'

Napravio mi je kaos po stanu. Čitao moje dnevnike. Mene su izbacili iz stana kad je policija došla kod njega. Prošla sam pakao zbog njega, ispričala je Paula nakon prekida

<p>Srpski mediji raspisali su se o paru iz Hrvatske koji je ušao u kontroverzni reality show 'Zadruga'. Model <strong>Fran Pujas </strong>(22) i bivša misica Varaždinske županije <strong>Paula Hublin </strong>(21) ušli su u vilu showa kao zaljubljeni par, no već nakon četiri dana njihova je veza 'puknula'. Fran se cimerima iz vile žalio kako želi prekinuti s njom nakon šest mjeseci veze. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvaticu u Zadruzi zavela gay Srpkinja</strong></p><p>To je i učinio. U suzama joj je obrazložio odluku, a Paula se nakon tog razgovora otvorila drugim kandidatima te im ispričala detalje veze. </p><p>- Tukao me je. Nadrogirao se. Napravio mi je kaos po stanu. Čitao moje dnevnike. Mene su izbacili iz stana kad je policija došla kod njega. Prošla sam pakao zbog njega, samo da njemu bude dobro. Ne razumijem kako netko može biti takav. Daš nekome sve i on te ne poštuje - rekla je Paula te nastavila:</p><p>- Ja sam ga mogla ubiti da sam željela, i kad me šamarao i tukao, ali nisam ništa. Ne mogu biti muško u vezi. Ja ga financiram, radim dva posla. On je mene ostavio, znam da se neće promijeniti. </p><p>Paula je ispričala kako mu je prešla i preko prevare, a potom je Fran pred svima ispričao kako se ponašao. </p><p>- Paula i ja smo prekinuli. Mislim da mi treba vremena za sebe da bih promijenio neke stvari. Ona je djevojka koju sam prvi put ošamario, ne mogu to sebi oprostiti - rekao je Fran.</p><p>Bivša misica se nakon njegovih riječi rasplakala. </p><p>- To nije jedini problem u našoj vezi. Ne sluša me, ne daje mi pažnju. Imam osjećaj da me iskorištava - zaključila je. </p><p>Nakon prekida, Paula se 'bacila' na drugog kandidata. Anđelo Ranković ju je masirao, na što se Fran naljutio. </p><p>- Šu***, jučer me tješiš, a danas mi pipkaš curu - vikao je Fran, koji je poslije doživio emotivni slom. Jecao je, vrištao i razbijao. Želio je ostati u dobrim odnosima s Paulom. </p><p>- Što god napravim, ništa nije dobro. Samo znam da smo imali drukčije planove. Pucam što te odvlače od mene, kako to ne shvaćaš - govorio je Fran, a Paula je odgovorila:</p><p>- Ja sam oduvijek znala da ti nisi za mene. Ja sam dobra cura, radim, školovana sam, obrazovana. Zaboravila sam na sve svoje snove zbog tebe takvog. Naravno da postoji šansa ako se totalno promijeniš za deset mjeseci - rekla je. </p>