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S MODNE PISTE U TALENT SHOW

'Hrvatski princ Harry' dolazi u 'Supertalent': Bivši model vraća se plesu, svojoj prvoj ljubavi

Piše 24sata,
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'Hrvatski princ Harry' dolazi u 'Supertalent': Bivši model vraća se plesu, svojoj prvoj ljubavi
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Foto: NOVA TV
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Robert Bojanić nosio je revije u Milanu, Kini i Parizu, no sada se odlučio vratiti svojoj prvoj ljubavi. Za audiciju se pripremao čak šest mjeseci.

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Ove nedjelje na pozornicu „Supertalenta“ stižu novi kandidati spremni pokazati svoje vještine i ostvariti dugogodišnje snove. Od glazbenih i plesnih nastupa do nesvakidašnjih talenata koji pomiču granice, nova epizoda donosi raznolike izvedbe i osobne priče. Tko će svojim talentom osvojiti zlatni gumb i napraviti korak bliže velikom finalu u Areni Zagreb, gledatelji će doznati ove nedjelje na Novoj TV, a već dan prije na Nova Play!

Foto: NOVA TV

Na pozornicu stiže Mario Krpan, vozač kamiona koji nema gotovo nikakvog glazbenog obrazovanja, ali dolazak u show ostvarenje je njegove dugogodišnje želje. Svoj plesni talent predstavit će Rey Onate, koji je s Filipina došao u Hrvatsku u potrazi za boljim životom. 

Foto: NOVA TV

Osim što uživa u plesu, zavolio je i Hrvatsku, a snijeg je dosad gledao samo na televiziji pa se nada da će ga uskoro doživjeti i uživo. Prije nastupa ne skriva nervozu, ali vjeruje u ono što najbolje zna. Plesu se nakon dulje stanke vraća Robert Bojanić, bivši model kojeg je šira javnost upoznala pod nadimkom hrvatski princ Harry. Tijekom manekenske karijere radio je s poznatim fotografima te nosio revije u Milanu, Kini i Parizu, no sada se odlučio vratiti svojoj prvoj ljubavi. Za audiciju se pripremao čak šest mjeseci, a izlazak na pozornicu „Supertalenta“ posebno mu je važan jer prvi put nakon 12 godina ponovno nastupa pred publikom. 

Foto: NOVA TV

Nakon što je dosad svoj glas pokazivao uglavnom na karaokama, Mihael Dugandžić dolazi na pozornicu „Supertalenta“ kako bi pokazao svoj pjevački talent, a po svoju priliku doći će i Vedran Tomičić, koji je dosad nastupao kao gitarist i prateći vokal Halidu Bešliću i drugim glazbenim zvijezdama iz Bosne i Hercegovine. Svoju kreativnu glazbenu stranu predstavit će i Astrid Ana Kljun, koja danas s mnogo više samopouzdanja prihvaća vlastitu osobnost i svijet mašte u kojem živi.

Foto: NOVA TV

Tko će još uz ove kandidate pokušati osvojiti srca žirija, ne propustite u nedjelju na Novoj TV,  a dan prije i na Nova Play!

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