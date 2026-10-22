Robert Bojanić nosio je revije u Milanu, Kini i Parizu, no sada se odlučio vratiti svojoj prvoj ljubavi. Za audiciju se pripremao čak šest mjeseci.
'Hrvatski princ Harry' dolazi u 'Supertalent': Bivši model vraća se plesu, svojoj prvoj ljubavi
Ove nedjelje na pozornicu „Supertalenta“ stižu novi kandidati spremni pokazati svoje vještine i ostvariti dugogodišnje snove. Od glazbenih i plesnih nastupa do nesvakidašnjih talenata koji pomiču granice, nova epizoda donosi raznolike izvedbe i osobne priče. Tko će svojim talentom osvojiti zlatni gumb i napraviti korak bliže velikom finalu u Areni Zagreb, gledatelji će doznati ove nedjelje na Novoj TV, a već dan prije na Nova Play!
Na pozornicu stiže Mario Krpan, vozač kamiona koji nema gotovo nikakvog glazbenog obrazovanja, ali dolazak u show ostvarenje je njegove dugogodišnje želje. Svoj plesni talent predstavit će Rey Onate, koji je s Filipina došao u Hrvatsku u potrazi za boljim životom.
Osim što uživa u plesu, zavolio je i Hrvatsku, a snijeg je dosad gledao samo na televiziji pa se nada da će ga uskoro doživjeti i uživo. Prije nastupa ne skriva nervozu, ali vjeruje u ono što najbolje zna. Plesu se nakon dulje stanke vraća Robert Bojanić, bivši model kojeg je šira javnost upoznala pod nadimkom hrvatski princ Harry. Tijekom manekenske karijere radio je s poznatim fotografima te nosio revije u Milanu, Kini i Parizu, no sada se odlučio vratiti svojoj prvoj ljubavi. Za audiciju se pripremao čak šest mjeseci, a izlazak na pozornicu „Supertalenta“ posebno mu je važan jer prvi put nakon 12 godina ponovno nastupa pred publikom.
Nakon što je dosad svoj glas pokazivao uglavnom na karaokama, Mihael Dugandžić dolazi na pozornicu „Supertalenta“ kako bi pokazao svoj pjevački talent, a po svoju priliku doći će i Vedran Tomičić, koji je dosad nastupao kao gitarist i prateći vokal Halidu Bešliću i drugim glazbenim zvijezdama iz Bosne i Hercegovine. Svoju kreativnu glazbenu stranu predstavit će i Astrid Ana Kljun, koja danas s mnogo više samopouzdanja prihvaća vlastitu osobnost i svijet mašte u kojem živi.
Tko će još uz ove kandidate pokušati osvojiti srca žirija, ne propustite u nedjelju na Novoj TV, a dan prije i na Nova Play!
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