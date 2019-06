Hrvatski princ Harry: 'Odlazim u Srbiju jer sam tu neshvaćen'

Sve smo bliže danu kada će Hrvatska izgubiti svog princa Harryja. Tako zovu manekena i modela iz Poreča Roberta Bojanića (21). No, sudeći prema njegovim najavama, uskoro će ga u srpskim medijima zvati princ Hari. Nadimak je dobio jer je jedini crvenokosi maneken u regiji. Već je najavljivao da će prekinuti karijeru, no sad će nastaviti kod susjeda.

Foto: Privatni album

- Naljutilo me to što nas modele ne shvaćaju ozbiljno, za druge smo mi ovdje samo vješalice i to je to. I ljuti me to jer dizajneri ne plaćaju modele, kukaju da nemaju love, a onda pozovu neku poznatu pjevačicu i njoj plate, i to dosta - rekao je Bojanić i nastavio:

- Zar jedna pjevačica s viškom kilograma vrijedi više od profesionalne ultra zgodne manekenke? To me je razočaralo i zato više ne želim u Hrvatskoj nositi revije - zaključio je. Zbog atraktivnog je izgleda već dobio pozive da se prijavi u reality show.

- Nisam još siguran hoću li zaista i sudjelovati u nekom. U Hrvatskoj su me već zvali da dođem na Farmu, no tada nisam pristao zato što se bojim domaćih životinja. Ja sam gradsko dijete i mislim da se ne bih snašao na selu - iskreno nam je priznao mlađahni model. Manekenstvom se počeo baviti prije samo tri godine.

Foto: Privatni album

- Krenuo sam 2016. kada sam otišao na natjecanje Elite Model Look na kojem sam ušao u Top 3. Od tada je sve krenulo, radio sam za puno dizajnera, pozirao za najpoznatije fashion časopise i fotografe, nosio glavne revije u Hrvatskoj i bio vani. Puno sam radio zato što sam jedini koji je drugačiji od ostalih, drugi modeli ovdje u Hrvatskoj su svi isti, ja sam se izdvajao od mase - samouvjeren je Robert.

Sukladno tome, u Hrvatskoj u “tom” svijetu nema idola niti uzora. No zato mu je Grace Jones (71) idealna.

- Tko bi mi ovdje mogao biti uzor? Jako se divim Grace Jones ona je za mene prava manekenka i pjevačica koja dan danas odlično izgleda. To se zove model - objasnio je Bojanić.

Nije još do kraja odlučio čime će se u Srbiji baviti. Ovdje je pokušao nakon manekenske s pjevačkom karijerom, no ni tu se nije mogao kruha najesti. Smatra da je to zbog toga što ne može biti to što je.

- U Srbiji mogu biti svoj i zbog toga mi je sada u planu ići tamo i napraviti još bogatiju karijeru nego u Hrvatskoj. Tamo je showbizz puno zanimljiviji. Možeš biti ono što želiš. Kao i Maja Morales, cura je pobjegla u Srbiju i tamo si izgradila pjevačku karijeru. E pa idem i ja - odrješit je.

Foto: Privatni album

Bio je već i vani, primjerice u Kini i Milanu, no to je iza njega. Zvala ga je nedavno i naša manekenka Vanja Rupena (21).

- Nagovarala me da idem s njom u Pariz, ali nisam htio. To jednostavno nije više za mene, imam sada neke druge interese - rekao je Robert i ponovio još jednom, a usput i otkrio da je počeo i jezik “prilagođavati”.

- Hrvatski princ Harry opet jaše, ali u drugoj ulozi, sada ću da postanem Srpski princ Harry - zaključio je.