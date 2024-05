Hrvatski redatelj nakon Zlatne palme: 'Sretan sam. Nagradu sam posvetio Tomi Buzovu'

Film 'Čovjek koji nije mogao šutjeti', redatelja i scenarista Nebojše Slijepčevića i producenata Katarine Prpić i Danijela Peka (Antitalent), osvojio je Zlatnu palmu za najbolji kratkometražni film na 77. izdanju Filmskog festivala u Cannesu. Nagradu je uživo na svečanoj dodjeli u Cannesu preuzeo redatelj i scenarist Nebojša Slijepčević, a kratkim videom javio se iz Cannesa.

- Evo javljam se iz Cannesa gdje sam prije sat vremena dobio Zlatnu palmu i ne mogu biti sretniji! To je stvarno nevjerojatan doživljaj, popeti se na pozornicu i to u večeri kada jedan George Lucas prima nagradu za životno djelo iz ruku Francisa Forda Coppole. Još mi uvijek to sve skupa zvuči malo nestvarno. No ono što je možda bitnije od toga je da sam ovu nagradu posvetio Tomi Buzovu, čovjeku koji je inspirirao ovaj film i čija je priča, jako sam sretan zbog toga, doći zahvaljujući ovoj nagradi do velikog broja gledatelja, uključujući i hrvatske gledatelje koji uskoro mogu očekivati na hrvatskim festivalima premijeru filma - izjavio je Nebojša Slijepčević u kratkoj video izjavi za Hrvatski audiovizualni centar.

Film je svjetsku premijeru imao u petak, 25. svibnja, u dvorani Debussy, uz prisustvo filmske ekipe. Čovjek koji nije mogao šutjeti Nebojše Slijepčevića prvi je hrvatski film od osamostaljenja koji je osvojio Zlatnu palmu i tek drugi koji se za nju natjecao.

- Prije šest godina, na filmskom sajmu Marche du film uručena nam je Doc Allience nagrada za Srbenku, tako da mi nije ovo prvi puta da povodom filma boravim u Cannesu. No, ovo je sasvim drugačije, jer smo u glavnom programu, a to je svakako ljestvica više. U konkurenciji smo s deset vrhunskih naslova, žiriju neće biti lako, pa nemam očekivanja. Iskreno, ne treba mi više od ovog, za mene je fantastičan uspjeh što smo tu i što će film putovati na mnogo festivala i vidjet će ga puno ljudi; time je moj cilj ostvaren - rekao je redatelj Nebojša Slijepčević.

Film govori o istinitom događaju i herojskom djelu jednog pojedinca sredinom 1990-ih kada su u Štrpcima u Bosni i Hercegovini naoružane srpske paravojne snaga zaustavile vlak s 500 putnika na relaciji Beograd-Bar te počinile ratni zločin pogubivši 19 muslimana. Tom činu suprotstavio se samo Kaštelanin Tomo Buzov, umirovljeni časnik Jugoslavenske narodne armije.

Scenarij za film, osnovan na istinitom događaju, napisao je redatelj Nebojša Slijepčević. Uloge u filmu nose Goran Bogdan, Alexis Manenti, Dragan Mićanović, Silvio Mumelaš, Lara Nekić, Priska Ugrina, Dušan Gojić, Nebojša Pop Tasić, Mijo Pavelko, Martin Kuhar, Jakov Zovko i Robert Ugrina.

