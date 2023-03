Hrvoje proveo noć sa Suzanom? Saznao da mu je skrivala da ima dijete: 'Fejk je i ne sviđa mi se'

Međimurske mutne vode u 'Ljubav je na selu' trebalo je hitno rabistriti pa je tako farmer Dragoljub dame poveo na pecanje. Ljiljana i Silvana vodile su turbulentan razgovor u kojem je Silvana poručila da je Zagrepčanka privilegirana, a Ljiljana je rekla da Silvana nije ovdje radi Dragoljuba.

Foto: RTL

- Ona je žena kamera, promjene društva, publiciteta. Čime sam privilegirana? - pitala je potom Ljiljana Silvanu.

- Glumila sam FBI, zvala sam apartman - otkrila je Silvana i optužila Dragoljuba i Ljiljanu da su bili zajedno.

'Ovo je dno dna', zaključila je prozvana Ljiljana i odlučila završiti svaki odnos sa Silvanom, a nakon svađe su otišle na rafting u pratnji skipera. Uhvatilo ih je nevrijeme, no avanturu su svi dobro doživjeli.

Za razliku od turbulentnog Međimurja, u Istri je bilo mirno. Kišni dan ekipu je natjerao da provode dan u zatvorenom pa je Ivan svoje dame uveo u radionu. Iako mu srce kuca za Donu, Ivan se slaže i s ostalim djevojkama. Vanja, Gabrijela i Dona svjedočile su radovima u njegovoj radioni, a najbolje se na tokarskom stroju snašla Gabrijela.

Foto: RTL

Nakon rada, red je došao i na zabavu pa je Ivan pred svaku djevojku stavio dvije kremšnite, koje su bez ruku morale pojesti. Budući da je Dona alergična na kremšnite, Ivan je pred nju stavio breskve. Vanja nije bila oduševljena.

- Ovo stvarno nije u redu - rekla je i dodala da joj je igra ponižavajuća, a budući da je izbila pobuna zbog kremšnita, Ivan je na kraju odustao.

Veselo je bilo i kod Milka, koji je damama priredio sjajnu peku, a potom i obrok u prirodi. Ana je zbog tlaka i zdravlja zagrizla rajčicu, a najeo se i ostatak ekipe.

- Super je on čovjek, što se tiče atmosfere i svega što nam priređuje na imanju, ja uživam - poručila je Jasna.

Foto: Barbara Marinović

Uz Anine pošalice i prisjećanja na život u Njemačkoj, ekipa se dobro zabavila i nasmijala, a potom su svi zajedno i zaplesali.

- Sve si poene dobila, duboko mislim što ću učiniti. Da tako dobro pjevaš, da si tako okretna, fascinirala si me - rekao je Milko Ani nakon zabave pa dodao:

-Samo što nije skočila na mene, bila je presretna, nemaš pojma.

Dobra atmosfera s Milkove farme nije, nažalost, prešla i na Hrvojevu. Sa Suzanom je sjeo i iskreno razgovarao.

- Ne razumijem te i totalno si mi fejk - rekla je Suzana Hrvoju.

Foto: RTL

- Čujem od drugih sa strane da misliš da sam naporna, a ja se mičem, pijem kavu, puštam glazbu, po čemu sam naporna? - pitala ga je ugostiteljica.

- Nisi mi prirodna, to mi se ne sviđa - odgovorio je i otkrio da mu nije privlačna, no Suzana je imala odgovor.

'Htio je spavati sa mnom, a sad mulja, u čemu je problem', rekla je i ubrzo otkrila da ima dijete. 'Ne smeta mi da ima djecu, ali mi smeta što to nije rekla', objasnio je.

- Ne moraju kamere znati, moje dijete je tražilo privatnost. Ima 13 godina, ona je zahtijevala privatnost - rekla je Suzana te je raspravu zaključio Hrvoje rekavši da mu se Suzana ne sviđa.

Uskoro su se pridružile Dragana i Marina pa se cijela rasprava nastavila. 'Mislim da Dragana i ja ostajemo, a Suzana ide kući', zaključila je Marina. No, pred spavanje, Suzana je otišla kod Hrvoja u sobu te je Draga ispričala da su ostali tu do jutra, a Suzana je rekla da to što je došao kod nje spavati u krevet, ne znači ništa.

Foto: RTL

Siniša je, pak, doveo svoje kandidatkinje na zabavu koju je upriličila njegova sestra. 'Volim čuti sestrin savjet po pitanju cura', rekao je.

- Priredili smo slavlje da bi ja provjerila kakve su cure - dodala je Olivera.

Foto: RTL

Upravo ga je sestra i prijavila na 'Ljubav je na selu', sa željom da Siniša pronađe ženu. Paulina je ustvrdila da joj je ovo baš trebalo, a Siniša je, ipak, zaključio da se zaljubio u Martinu. Ona je i sama ustvrdila da bi nečega među njima moglo biti. S druge strane, s Paulinom je ušao u konflikt već na zabavi, a jutro kasnije sve se nastavilo.

Zvonko je također priredio tulum za svoje dame. S Brankicom se rasplesao, a korake je s njim ukrstila i Smilja. 'Zvonko i ja smo odmah uhvatili korak' zaključila je. Curama je nakon tuluma Smilja otkrila da je spavala uz Zvonkovu plavu majicu.

Foto: RTL

- Želi njegovu majicu, Zvonka, ljubomorna je na Branku jer je u sobi gdje su njegove stvari - ispričala je Olivera.

- Provocirala sam ih s majicom - dodala je Smilja, a cure su pohvalile i njegov izgled te mišljenje nisu promijenile ni nakon što im je zadao zadatak - nabrati jabuke po kiši, a potom i napraviti kolač od istih.

Najčitaniji članci