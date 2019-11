Hrvoje Rupčić: Supruzi i meni baš paše odmak od civilizacije

Radujem se koncertu sa Zagrebačkom filharmonijom. To je program koji smo svirali prije nekoliko godina. Miješaju klasičnu glazbu s drugim žanrovima i tako je populariziraju, rekao nam je glazbenik i putopisac Hrvoje Rupčić (49) uoči koncerta u Lisinskom u petak, 15.11.

Foto: Privatni album

Uz mnoga gostovanja Hrvoju je na prvome mjestu rad s Cubismo. Kad ne svira s njima, često je na koncertima s Gibonnijem (51).

- Sviram i u mnogim manjim sastavima koji naginju jazzu i manje komercijalnoj glazbi - kaže. Koncerti podrazumijevaju i mnoga putovanja, a upravo su putovanja Rupčićeva velika strast, zbog čega je između ostalog postao i putopisac.

Foto: Privatni album

- Najveći preokret bio je tijekom moje ekspedicije ‘Vlaji na Himalaji’, nakon koje su me, čitajući moje dnevnike, mnogi poticali da ih objavim u obliku knjige, što sam i napravio. Da nisam dobio potvrdu od drugih pisaca da je to dobro, ne bih se nikad usudio to javno objaviti - govori. Na putovanja voli povesti i suprugu, dizajnericu Ivanu Kujundžić, s kojom se ljetos oženio. Njihovo je vjenčanje ostalo zapamćeno kao “neobično” zbog kostima koje su nosili. Sa suprugom namjerava nastaviti motorističko-planinarskim smjerom.

Foto: Privatni album

- Meni i njoj savršeno odgovara priroda i odmak od civilizacije, kao i posjeti drugim kulturama - kaže.

