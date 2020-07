Htjela je 'Savršenog', sad solira i uređuje se: 'Molim, ovo si ti?'

Mucić je nakon šminkanja 'okinula' fotografiju i postavila je na Instagram. Njezini pratitelj ne mogu vjerovati kako je to ona ista Barbara. Pisali su joj kako je neprepoznatljiva

<p><strong>Barbara Mucić</strong> (22) bivša je natjecateljica realityja 'Gospodin Savršeni'. Borila se za srce <strong>Mije Matića</strong> (27), ali je naposljetku ispala tik pred finale. Nakon showa je objavljivala fotografije s nepoznatim muškarcem, no tih fotografija sada nema pa se čini kako je Barbara i dalje slobodna.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Mijo Matić bio je 'Gospodin Savršeni'</strong></p><p>Očito je kako joj to što i dalje solira ne smeta, već uživa. Nerijetko dijeli fotografije s plaže i izlazaka. No, posljednjom objavim iznenadila je svoje pratitelje. Bila je na šminkanju kod jedne make-up artistice u Splitu. Potom je 'okinula' fotografiju i postavila je na Instagram. Njezini pratitelj ne mogu vjerovati kako je to ona ista Barbara. Pisali su joj kako je neprepoznatljiva. </p><p>- Molim? Izgledaš kao Barbie. Prekrasna si. Jako sličiš Mayi Berović - pisali su joj. Između ostalih, fotografiju joj je 'lajkala' i <strong>Nikolina Tutić</strong> (31), koja se zajedno s njom borila da osvoji Miju. </p><p>Podsjetimo, Barbara je bila prva djevojka kojoj je Mijo u showu poklonio ružu, što joj je jako laskalo.</p><p>- Naravno da mi je to imponiralo, svakoj bi djevojci na mome mjestu - rekla je tada Mucić.</p><p>No, nije joj bilo žao što je ispala iz 'igre'.</p><p>- Tako je moralo biti, nisam došla ondje zbog pobjede. Bolje da sam ispala prije finala nego da sam postala 'ta' i da vani nismo uspjeli, to bi mi teže palo - rekla je ranije.</p>