Ivica Karabatić (56) nedavno se našao u središtu skandala kad je objavio kćerine golišave fotografije na svojoj društvenoj mreži. Kako tvrdi, fotografije je objavio isključivo kako bi joj “pogurao karijeru”. Nije je fotografirao golišavu, ističe.

- Iznenadila me količina hejtanja na društvenim mrežama. Uživo se ne susrećem s agresivnim ljudima. Možda su mi znali dobaciti na ulici ‘vidi ovoga’ zbog mog outfita, ali nikad me nitko nije, što ja znam, udario. Pa ljudi mi znaju reći kad me bolje upoznaju: ‘Htjeli smo te tući koliko si nas iritirao, ali privatno si skroz druga osoba’ - kaže nam Avin otac. Ne opterećuje se mišljenjima drugih. Živi svoj život i ne miješa se u tuđe živote. Ne voli ni tračati, kaže.

- Ja se zalažem za slobodu. Ne nemoral i raskalašenost, kao što možda neki misle, nego slobodu izražaja. Tako sam odgajao i Avu, da bude slobodna i da uvijek kaže što misli - kaže starletin otac.

Smatra da je najbolji otac što može biti. Avu je dobio kad je imao 23 godine. Njena majka imala je 18.

- Bilo je teško, nije bilo ni dadilja ni baka servisa. Ali nešto najljepše u životu je biti roditelj. Iako, izgledao sam smiješno dok bi gurao kolica onako mršav kakav sam bio. Izgledao sam kao da sam joj brat - smije se Ivica.

No smatra da je malo razmazio Avu jer joj je, kaže, uvijek davao sve što je htjela. Avi je, kaže, uvijek govorio da ništa ne skriva.

- Što se tiče prvih dečkiju, rekao sam joj: ‘Slobodno ga dovedi doma, nećeš se na ulici sastajati s nekim, ne trebaš se po ulici smucati s nekim’ - govori Ivica. Kad je Ava za 18. rođendan dobila golemi buket cvijeća i plišanog medu, Ivica je išao u školu provjeriti od koga je poklon.

- Bilo me strah da je ne bi netko namamio. Ona ne može ni olovku imati, a da se ne zna odakle joj - ističe Ivica.

Avi je dao i savjet u seksu.

- Rekao sam joj: ‘Najvažnije je da nešto ti želiš. I ako faliješ, nema veze, ti si to željela. Ne zamaraj se s time koliko će nešto trajati. Uživaj u trenutku’ - kaže Ivica.

Osim što je Avin tata, Ivica pažnju privlači osebujnim stylingom. Kako kaže, oduvijek se volio modirati. Sjeća se kako je nekad noću autobusom putovao u Trst po novi komad krpice. No ističe da nikad nije padao na marke.

- Stil je izraz osobnosti. Ne može se novcima kupiti stil - smatra Ivica, koji je oduvijek prekrajao odjeću kako sebi, tako i kćeri Avi.

- Završio sam za aranžera izloga. Ne mogu zamisliti da sjedim za stolom s nekim, a da imamo isti outfit. Ne mogu zamisliti da nekome inspiracija može biti neka osoba s Instagrama - kaže Ivica.

I danas Avi ide u šoping i kupuje joj odjeću za nastupe.

- Nikad nisam pogriješio u odabiru odjeće, pa ni cipela. Ja sam joj kupio prve štikle. Imala je 15-ak godina. Bile su na najveću petu što sam našao. Rekao sam joj: ‘Razbij štikle, ali čuvaj glavu’. Sjećam se kad se vratila iz izlaska, nije bila pijana, kako je skidala uske traperice, bacila je štiklu u ormar zajedno s trapericama, dugo je nismo mogli naći. Ava nikad nije bila opterećena materijalnim - kaže.