Hugh Jackman dao beskućniku 800 kuna i zvao ga na večeru

Filmski glumac Hugh Jackman (50) prošlog tjedna naišao je na beskućnika i dao mu sto funti, odnosno 855 kuna, a potom ga je pozvao na otvaranje restorana hotelu Blythswood Square u Glasgowu, prenosi Evening Times.

Foto: Keith Mayhew/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Žena koja je vidjela dirljivu gestu koju je glumac napravio nije se, kaže, mogla prestati smješkati.

- Najprije nisam primijetila da je uopće on u pitanju budući da je nosio kapu, ali kad sam stala, pogledala sam i vidjela Jackmana kako stavlja novac u ruke beskućnika - ispričala je žena.

Foto: Paul Zinken/DPA/PIXSELL

Hugh je s beskućnikom razgovarao o životu, a potom ga je pozvao na večeru.

- Čovjek se smijao govoreći da nije dovoljno dobro obučen - rekla je žena koja je čula razgovor. Naposljetku, Hugh je otišao svojim putem, a beskućnik je tek kasnije od te žene saznao tko mu je dao novac. Kako kaže svjedokinja, beskućnik je skoro zaplakao.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

- Činio se šokiranim, ali sretnim - dodala je. Otkriva kako je skoro zaplakala kad je vidjela kakvu je gestu napravio Hugh i da sad ima veliko poštovanje prema njemu.

Jackman je trenutačno na turneji sa svojim mjuziklom 'The Man. The Music. The Show' i planira obići veći dio Europe, Australiju i Sjedinjene Američke Države.