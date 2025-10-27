Hugh Jackman je na premijeri filma potvrdio vezu s kolegicom

Hollywood je dobio novi glumački par. Australski glumac Hugh Jackman (57) i američka glumica Sutton Foster (50) prvi su put zajedno prošetali crvenim tepihom i tako službeno potvrdili da su u vezi, i to na premijeri njegova novog filma 'Song Sung Blue' u TCL Chinese Theatreu u Hollywoodu.

Iako su se Jackman i Foster već ranije pojavljivali zajedno na događanjima dok su glumili u broadwayskom mjuziklu 'The Music Man', ovo je prvi put da su tamo stigli kao par.

Njihov zajednički izlazak odmah je privukao pozornost fotografa i obožavatelja, ali par je djelovao opušteno i prirodno, bez potrebe za velikim gestama ili izjavama. Jackman je blistao u elegantnom tamnom odijelu, dok je Foster odabrala jednostavnu, ali profinjenu crnu haljinu s tankim naramenicama.

Foto: Nina Prommer

Prema pisanju svjetskih medija, njihova je romansa započela krajem 2023. godine, nekoliko mjeseci nakon što se Jackman razveo od supruge Deborre-Lee Furness, s kojom je bio u braku 27 godina i ima dvoje posvojene djece - Oscara (25) i Avu (19). Navodno su se prvi put zbližili tijekom rada na Broadwayu, gdje su zajedno nastupali u uspješnom mjuziklu 'The Music Man'. U to je vrijeme i Foster još bila u braku s producentom Tedom Griffinom, ali i oni su se nedavno razišli.

Sutton Foster, rođena 1975. u američkoj saveznoj državi Georgiji, već tri desetljeća gradi bogatu karijeru u kazalištu, na filmu i televiziji. Dvostruka dobitnica nagrade Tony poznata je po svojoj energiji i glazbenom talentu, a s Jackmanom dijeli istu strast prema nastupima uživo i kazališnoj sceni.

Šira publika najviše je pamti po ulozi Lize Miller u seriji 'Mlađa', a gostovala je i u popularnim serijama poput 'Dobre žene', 'Elementary' i 'Zakona i reda: Odjel za žrtve'. Osim glume, Foster se istaknula i kao pjevačica te je objavila dva studijska albuma, Wish (2009.) i Take Me to the World (2018.), kao i live album An Evening with Sutton Foster: Live at the Café Carlyle iz 2011. godine.

Foto: TheImageDirect.com