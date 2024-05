Huljić: 'Eurosong bi trebao biti natjecanje pjesama! Nemo? Toliki broj 12-ica je malo čudan'

Kada je Marko skočio na 58 posto na kladionicama, nakon izvedbe u finalu, to je bila otežavajuća okolnost za žiri. Velika je blagodat organizatora festivala kada ima alibi pjesmu. Alibi pjesma ove godine je nesumnjivo bila Nemo. To znači - imate odličnog izvođača, dečko odlično pjeva, odlično je to izveo, pjesma je vrlo neobična, i sklepana je samo sa jednom funkcijom - išla je na pobjedu. I vi tog trenutka imate priliku da radite dar-mar sugerirajući diskretno žirijima što bi bilo pametno radi recentne situacije kakva je. Činjenica je da se EBU nije baš najbolje snašao u situacijama koje su ih zadesile na ovom festivalu - problem Izrael-Hamas, Ukrajina-Rusija. Nisu Izrael i Ukrajina uzalud stavljene, na 2. i 4. mjesto po redu izvođenja, rekao je u Otvorenome Tonči Huljić, glazbenik, skladatelj i producent o Baby Lasagni i plasmanu na Eurosongu.

Pokretanje videa... 01:49 Doček Baby Lasagne u Zagrebu | Video: what'supcams/screenshot

Osvrnuo se i na veliki broj 12-ica koje je dobio Nemo.



- Ne znam tko je u povijesti dobio toliki broj 12-ica, u ovom novom vremenu Eurosong natjecanja, otkad sudjeluje i publika i žiri. To je u najmanju ruku malo čudno - istaknuo je.

Tonči ističe kako je Eurosong zamišljen kao natjecanje skladatelja i pjesama, ali da na kraju ispada sve osim toga.

Malmo: Baby Lasagna izveo je 'Rim Tim Tagi Dim' s kojim je postao favorit Eurosonga ove godine | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Četiri odlične pjesme su se našle na okupu. Rim Tim Tagi Dim i Marko, Francuska, Italija i Švicarska. Da nije situacija sa Izraelom takva kakva je, i on bi bio vrlo visoko plasiran i vjerojatno bi pikirao na pobjedu. Sve ostalo pretvorilo se u jedan džumbus. Imali smo pentagrame, sotoniste, horor filmove, golotinje. Mislim da je publika sad počela neki ekstremniji pristup izvođenju i ekstremniju politizaciju Eurosonga u svrhu promocije rodne ideologije. Malo su je počeli premjerivati i zato je Engleska završila sa nulom, iako je izvođač koji je predstavljao Veliku Britaniju, gotovo svaku treću emisiju, gost Graham Nortonu, koji je voditelj i komentator za BBC. Tako da premalo govorimo o pjesmama, a previše o svemu onome što je dovelo do toga da sljedeće godine ovaj Eurosong ide u Švicarsku, u neutralnu zemlju koja će pokušati iskontrolirati situaciju - rekao je.

Istaknuo je kako je danas reagirala i Ursula von der Leyen jer je EBU zabranio korištenje europske zastave na Eurosongu.

Malmo: Baby Lasagna izašao je na pozornicu na finalna večer Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Jedine zastave koje su bile dozvoljene su bile zastave Pridea i zastave zemalja koje su se takmičile. A europska zastava je bila zabranjena. Dosta čudnih odluka, nesnalaženja, ali treba postaviti pitanje - što bi bilo da nije bilo Baby Lasagne i koliko bi ga još žiri obarao da je ostala Nizozemska? - kaže Huljić.