Obavijesti

Show

Komentari 0
USKORO PREMIJERA

Humoristična HRT-ova serija 'Kako preživjeti u Hrvatskoj' Roberta Knjaza stiže na Prvi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Humoristična HRT-ova serija 'Kako preživjeti u Hrvatskoj' Roberta Knjaza stiže na Prvi
5
Foto: HRT
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Humoristična serija „Kako preživjeti u Hrvatskoj“ temelji se na stvarnom životu, zgodama i nezgodama hrvatskoga zeta, Amerikanca Codyja McClaina Browna, autora književne uspješnice „Propuh, papuče i punica“

Admiral

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u ponedjeljak, 28. rujna na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV1) s početkom u 21:05 sati premijerno prikazuje novu humorističnu seriju „Kako preživjeti u Hrvatskoj“. Riječ je o prvom igranom projektu Roberta Knjaza, i to nesvakidašnjem, jer sadrži i dokumentarne elemente sa stvarnim ljudima, te zabavne stand-up monologe glavnoga glumca koji ustvari i nije glumac, nego glavom i bradom splitski zet Cody McClaina Browna.

Foto: HRT

Vesela i optimistična humoristična serija „Kako preživjeti u Hrvatskoj“ temelji se na stvarnom životu, zgodama i nezgodama hrvatskoga zeta, Amerikanca Codyja McClaina Browna, autora književne uspješnice Propuh, papuče i punica. U dvanaest epizoda Cody se bori s dvanaest nama uobičajenih, a njemu i većini stranaca vrlo čudnovatih hrvatskih navika poput višesatnoga ispijanja kave, paničnog straha od propuha ili srkanja njezine svetosti - juhe. Saznat ćemo kako to Hrvati kupuju namještaj, pronalaze majstora i kako uspiju naći parkirno mjesto, a da ne polude. Serija se bavi i našim tipičnim ovisnostima poput nogometa, neprestanoga darivanja kad se ide u goste te možda najteže ovisnosti - o punici.

Govoreći o jednoj stvarnoj veseloj obitelji, serija zapravo govori o svakome od nas: o našim obiteljima, ručkovima, susjedima i običajima koje nam Cody pomaže vidjeti na neobičan i luckast način da bismo spoznali da ipak vrijedi (pre)živjeti u Hrvatskoj. Vrhunsku glumačku postavu predvode Lana Barić kao Codyeva supruga te Snježana Sinovčić kao punica Tonka. Ovu duhovitu i poučnu, vrckavu i toplu seriju preporučujemo svim Hrvatima i onima koji to žele postati, svim punicama i zetovima, svekrvama i jetrvama. Tko preživi, pričat će!

Foto: HRT

Glavne uloge tumače:  Cody McClain Brown, Lana Barić, Snježana Sinovčić, Sofija Mlakar, Ivan Simon, Miroslav Čabraja, Iva Visković Križan, Karlo Mlakar, Gordana Slivka, Pjer Meničanin, Lorenzo Raušević

Scenarij potpisuju Cody McClain Brown i Robert Knjaz, režiju Robert Knjaz, montažu Marko Šuvak Martinović, Marko Klajić. Urednik je Hrvoje Ivanković, producent  Adrian Jaklin – Lepi,direktor fotografije je Domagoj Lozina za kostimografiju je bila zadužena Katarina Bilan, a scenografiju Tajana Čanić Stanković i Nina Maloča.

Gledatelji HRT-a mogu serijal gledati na Prvom programu HRT-a (HRT-HTV1) od ponedjeljka 28. rujna od 21 sati, kao i na multimedijskoj platformi HRT-i.

EVO TKO JE STIGAO Knjaz predstavio novi serijal 'Kako preživjeti u Hrvatskoj'
Knjaz predstavio novi serijal 'Kako preživjeti u Hrvatskoj'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Anita Martinović o prekidu s dečkom Aleksejem: 'Kambodža nam je bila zadnja šansa...'
NAKON ISPADANJA IZ SHOWA

Anita Martinović o prekidu s dečkom Aleksejem: 'Kambodža nam je bila zadnja šansa...'

Poznata voditeljica Anita Martinović i njen partner Aleksej ispali su iz showa 'Asia Express', nakon čega je Anita otvoreno progovorila o svemu
FOTO Ella Dvornik u tri mjeseca tijelo isklesala do savršenstva: Pokazala je kako se mijenjala
AKTIVNO LJETO

FOTO Ella Dvornik u tri mjeseca tijelo isklesala do savršenstva: Pokazala je kako se mijenjala

Ella je tijekom ljeta marljivo trenirala, a prve pomake vidjela je već nakon tjedan dana. Nije se izgladnjivala, ali je pazila na kalorije, te je tri mjeseca kasnije svoje tijelo dovela do savršenstva
Studenti u Srbiji iskoristili su Severininu pjesmu za svoju kampanju, pjevačica se oglasila
EVO ŠTO JE OBJAVILA

Studenti u Srbiji iskoristili su Severininu pjesmu za svoju kampanju, pjevačica se oglasila

Studenti su se poigrali stihovima iz Severininog hita 'Brad Pitt' iz 2012. godine pa ih prilagodili aktualnoj izbornoj situaciji. Sve to svidjelo se Splićanki koja je podijelila njihov video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026