Humoristična HRT-ova serija 'Kako preživjeti u Hrvatskoj' Roberta Knjaza stiže na Prvi

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u ponedjeljak, 28. rujna na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV1) s početkom u 21:05 sati premijerno prikazuje novu humorističnu seriju „Kako preživjeti u Hrvatskoj“. Riječ je o prvom igranom projektu Roberta Knjaza, i to nesvakidašnjem, jer sadrži i dokumentarne elemente sa stvarnim ljudima, te zabavne stand-up monologe glavnoga glumca koji ustvari i nije glumac, nego glavom i bradom splitski zet Cody McClaina Browna.

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Vesela i optimistična humoristična serija „Kako preživjeti u Hrvatskoj“ temelji se na stvarnom životu, zgodama i nezgodama hrvatskoga zeta, Amerikanca Codyja McClaina Browna, autora književne uspješnice Propuh, papuče i punica. U dvanaest epizoda Cody se bori s dvanaest nama uobičajenih, a njemu i većini stranaca vrlo čudnovatih hrvatskih navika poput višesatnoga ispijanja kave, paničnog straha od propuha ili srkanja njezine svetosti - juhe. Saznat ćemo kako to Hrvati kupuju namještaj, pronalaze majstora i kako uspiju naći parkirno mjesto, a da ne polude. Serija se bavi i našim tipičnim ovisnostima poput nogometa, neprestanoga darivanja kad se ide u goste te možda najteže ovisnosti - o punici.

Govoreći o jednoj stvarnoj veseloj obitelji, serija zapravo govori o svakome od nas: o našim obiteljima, ručkovima, susjedima i običajima koje nam Cody pomaže vidjeti na neobičan i luckast način da bismo spoznali da ipak vrijedi (pre)živjeti u Hrvatskoj. Vrhunsku glumačku postavu predvode Lana Barić kao Codyeva supruga te Snježana Sinovčić kao punica Tonka. Ovu duhovitu i poučnu, vrckavu i toplu seriju preporučujemo svim Hrvatima i onima koji to žele postati, svim punicama i zetovima, svekrvama i jetrvama. Tko preživi, pričat će!

Foto: HRT

Glavne uloge tumače: Cody McClain Brown, Lana Barić, Snježana Sinovčić, Sofija Mlakar, Ivan Simon, Miroslav Čabraja, Iva Visković Križan, Karlo Mlakar, Gordana Slivka, Pjer Meničanin, Lorenzo Raušević

Scenarij potpisuju Cody McClain Brown i Robert Knjaz, režiju Robert Knjaz, montažu Marko Šuvak Martinović, Marko Klajić. Urednik je Hrvoje Ivanković, producent Adrian Jaklin – Lepi,direktor fotografije je Domagoj Lozina za kostimografiju je bila zadužena Katarina Bilan, a scenografiju Tajana Čanić Stanković i Nina Maloča.

Gledatelji HRT-a mogu serijal gledati na Prvom programu HRT-a (HRT-HTV1) od ponedjeljka 28. rujna od 21 sati, kao i na multimedijskoj platformi HRT-i.