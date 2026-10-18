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Hus govorio o Johnnyju Štuliću pa rekao: 'On je loš čovjek...'

Piše Maša Mai Čigir,
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Hus govorio o Johnnyju Štuliću pa rekao: 'On je loš čovjek...'
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Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/
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Husein Hasanefendić Hus otvoreno je govorio o nekadašnjoj suradnji s Johnnyjem Štulićem, istaknuvši kako je važno razdvojiti njegov glazbeni talent od osobnosti

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Jedan od osnivača Parnog valjka i njegov gitarist, Husein Hasanefendić Hus, u emisiji 'KAKODALOGIJA' na UNA TV komentirao je nekadašnju suradnju s Branimirom Johnnyjem Štulićem. Iako je pohvalio Štulićev glazbeni opus, njegovo mišljenje o njemu kao osobi nije bilo toliko pozitivno.

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Na pitanje o suradnji sa Štulićem, Hus je istaknuo kako treba razdvojiti njegov glazbeni talent od osobnosti.

- Ne treba miješati lik i djelo, ne. Potrudili smo se gurnuti ga u neki fokus jer smo osjećali da to vrijedi. On više nije tražio ničije mišljenje, samo je tražio potvrdu onog što misli da je ispravno, a mislio je da je apsolutno u svemu u pravu - rekao je te zatim dodao i konkretnije mišljenje.

- Autor vrhunskih stihova, vrhunskih pjesama, ali se kao čovjek pokazao kao loš čovjek. Sad, evo, to ponovno kažem - zaključio je.

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Poznanstvo dvojice glazbenika seže još od sedamdesetih godina i tadašnju zagrebačku rock-scenu. Surađivali su u ranoj fazi grupe Azra, prije nego što je bend stekao status jednog od ključnih imena novog vala. Hus je bio uključen u pokušaje da se Štulićeva glazba približi široj publici, no njihove su karijere kasnije krenule različitim putevima.

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Foto: Getty Guliver

Parni valjak je s Husom nizao hitove kao što su 'Jesen u meni', 'Sve još miriše na nju' i 'Ugasi me', a Štulić se s Azrom profilirao kao jedan od najutjecajnijih rock-autora na području bivše Jugoslavije. Branimir Johnny Štulić osnovao je grupu Azra krajem 70-ih godina, a već u sljedećem desetljeću grupa je postala fenomen. Njihove pjesme poput 'Balkan', 'A šta da radim', 'Usne vrele višnje', 'Gracija' i 'Ako znaš bilo što' i danas se smatraju klasicima regionalne rock-glazbe.

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No, početkom devedesetih Štulić se povukao s glazbene scene te od onda živi u Nizozemskoj. Ne nastupa te se rijetko oglašava u javnosti, ali interes za njegov rad ne jenjava. 

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