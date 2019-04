Hvalisanje tenisicama: Beyonce i Jen Selter 'nemaju' što obuti

Jen Selter (25) vlasnica najseksi guze na svijetu, kako su je prozvali mediji, iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama objavivši svoju kolekciju tenisica. Poznato je kako je Amerikanka zaljubljenica u treniranje i zdravu prehranu, ali fanovi do sad nisu znali da bi ona mogla tri mjeseca svaki dan nositi različitu obuću i opet ih ne bi sve uspjela 'prošetati'.

Foto: Privatni album

- Imaš preko 100 pari tenisica i sve su ti poredane po nijansama. Tko to radi? Imaš previše slobodnog vremena. Osim toga, slagala si ih 12 po svakom redu... Oprosti, ali ovo je malo bolesno - komentirali su joj. Neki su čak istaknuli i da je ovo najbezobraznija objava jer nema obzira prema onima koji si jedva priušte jedan par.

Ljetos je posjetila Hrvatsku i bodrila našu nogometnu reprezentaciju na svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji, a često je objavljivala i fotografije u dresu Vatrenih.

- Obožavam Hrvatsku i čarobne zalaske sunca - hvalila se kadrovima s naše obale.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Ipak, čini se da je trend naslikavanja poznatih u oskudnoj odjeći u laganom padu jer se pojavio novi - hvalisanje tenisicama. Niti dan kasnije, i pjevačica Beyonce Knowles (37) objavila je svoju kolekciju i tako objavila 'rat' fitness zvijezdi. Fanovi su primijetili kako je Knowles neurednija od Selter, a to su pripisali činjenici da je majka pa vjerojatno ne stigne svaki kut kuće držati na oku.

- Ovo je pravi primjer one ženine izreke da nikad nema ništa za obući. Hoćeš li to donirati siromašnima i potrebitima? Nadam se da hoćeš, ne treba ti sve to - napisali su.

Foto: Privatni album

Osim po tome što vole tenisice, fanovi su pronašli još jednu poveznicu između dviju dama. Selter možda zovu vlasnicom najseksi guze, ali zbog Beyonce je u Oxfordov rječnik uvršten pojam 'bootylicious' kao izraz za seksualno atraktivnu ženu.

