I dalje bez konkurencije: 'Glupa plavuša bila joj je samo uloga'

Na današnji dan prije 57 godina preminula je američka filmska glumica, pjevačica, model i pop-ikona Marilyn Monroe. Tragično je preminula zbog predoziranja sa svega 36 godina, a njezine uloge pamte se i danas.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Marilyn Monroe i dalje je najveći seks-simbol. Zavela je braću Kennedy, Roberta i Johna, a iza sebe je imala tri braka - s Jimom Doughertyjem, Joeom DiMaggiom i Arthurom Millerom. Filmska diva navodno je više od muškaraca voljela lezbijske partnerice. Njezina najpoznatija ljubavnica bila je glumica Joan Crawford. Iako je službena priča da je počinila samoubojstvo, oduvijek se sumnjalo da su je ubili.

Foto: Harry Uzoka/Instagram

Smatrala se intelektualkom iako ju je svijet vidio kao 'zgodnu, glupu plavušu'. Voljela se okružiti pametnim ljudima i pričati o politici, knjigama, sudstvu, filmu i glazbi. Kada je umrla bila je vlasnica biblioteke od 400 knjiga, među kojima su i brojna vrijedna prva izdanja.

Biografkinja Sarah Churchwell (49) napisala je knjigu 'The Many Lives of Marilyn Monroe' koja je opisala kakva je glumica zapravo bila.

- Najveći mit je taj da je bila glupa. Drugi je taj da je bila krhka. Treći da nije znala glumiti. Marilyn nije bila formalno obrazovana i na to je bila dosta osjetljiva, ali je bila jako pametna i vrlo jaka. Morala je biti takva kako bi pobijedila sistem koji je vladao holivudskim studijima 1950-ih. Bila je vrlo duhovita. Glupa plavuša bila je uloga - bila je glumica, zaboga! Tako dobra glumica da danas nitko ne vjeruje da je bila išta drugo osim onoga kako se prikazivala na ekranu - kaže Sarah.

Foto: Instagram

U filmu 'Muškarci više vole plavuše', gdje je odigrala ulogu Lorelei Lee, Marilyn je izgovorila rečenicu koja se i danas pamti.

- Mogu biti pametna kad želim, ali većini muškaraca se to ne sviđa - rekla je Monroe.

Kao dijete živjela je u čak 11 udomiteljskih obitelji nakon što je njena majka smještena u instituciju, a gotovo godinu dana je provela u sirotištu u Los Angelesu. S 15 godina živjela je s obiteljskom prijateljicom Grace Goddard. Kada se više nije mogla brinuti za tinejdžerku, odlučeno je da ode ili u sirotište ili u udomiteljsku obitelj. Umjesto toga, na kraju se došlo do zaključka da se Marilyn uda, i to za susjeda imena James Dougherty kojeg se pitalo da bude njezin suprug. Dvoje mladaca se par puta porazgovaralo i odlučeno je da se žene čim Baker navrši 16 godina.

Foto: Instagram

Marilyn je napravila dvije plastične operacije. Medicinske bilješke pokazuju da je Marilyn Monroe dva puta išla pod nož. Ti su papiri prodani na aukciji za 21.000 eura. Johnny Hyde, Monroein agent, platio joj je implantant za bradu i malu operaciju na vršku nosa 1950. godine.

Za svoje gole fotografije koje su krasile prvo izdanje Playboya dobila je 50 dolara. Toliko joj je platio fotograf. Pokojni Hugh Hefner je onda kupio fotografije za 500 dolara i stavio ju na naslovnicu magazina 1953. godine.

Foto: Instagram

Obožavala je pse, i tijekom života imala je čitav niz pasa. Posljednji je bio maltezer imena Maf, što je skraćeno za Mafia Honey. Dobila ga je na poklon od pjevača Franka Sinatre.

Foto: IMDB

Allan Abbot i Ron Hast vodili su jednu od najpoznatijih pogrebnih agencija šezdesetih godina. U svojoj knjizi 'Pardon My Hearse' Abbot opisuje kako je izgledalo tijelo legendarne glumice i navodi da je bila gotovo neprepoznatljiva u trenutku kada ju je vidio mrtvu.

- Bilo je teško vjerovati da je to slavna ljepotica Marilyn Monroe. Izgledala je kao prosječna starija žena koja se i nije previše brinula o svom tijelu. Očigledno je da su okolnosti u kojima je preminula pogoršale njezin izgled. Kad netko umre, gravitacija dovede do toga da se krv taloži na najnižoj točki tijela. U njenom slučaju, s obzirom da je umrla licem prema dolje, ljubičaste mrlje od krvi ostale su na licu, a vrat joj je jako natekao. Kosa joj je bila kovrčava i kratka - napisao je.