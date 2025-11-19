I dalje su na ratnoj nozi! Ana Nikolić i Rale se svađali uživo u emisiji: 'Imaš li ti imalo srama?'

StartFragment Srpska pjevačica Ana Nikolić i njen bivši partner, glazbeni producent Goran Ratković Rale suočili su se uživo u programu u emisiji kod Bokija 13.

Ana se nalazila u studiju, dok se Rale uključio putem video poziva, piše Dnevni avaz. Voditelj ga je odmah na početku pitao kaje li se što je Anu ostavio samu u Dubaiju.

- To mi je najveća greška u životu - rekao je Rale sarkastično. Ipak, unatoč ironičnom tonu, Rale je jasno poručio da prema Ani i dalje gaji jake emocije. ''Znaju i ptice na grani da je volim'', rekao je.



Otkrio je razlog zašto u emisiju nije došao i on, nego se javio online putem.

- Rekla je da mi slučajno ne padne na pamet da dođem - istakao je on, a Ana se potom nadovezala:

- Nisam mu rekla da ne dolazi, nego da mi ne prilazi jer ću ga prebiti usred emisije - izjavila je pjevačica dok je Rale izbjegavao odgovor na Bokijeva pitanja o njihovom odnosu.

- Nije to za javnost, a i ona je već dosta toga rekla - rekao je Rale, a onda je Ana otvorila dušu.

- Njegov problem je što sam previše iskrena, a on se druži sa ljudima koji jedno govore, drugo misle, a treće rade, a i ne zna održati komunikaciju sa mnom. On provocira u meni ono što nitko drugi nije do sada i onda sam ja sve javno objavljivala, sve loše iz života sam na tacni dala - rekla je Ana Nikolić pa se obratila njemu.

- Imaš li ti malo sramote? - pitala ga je.

- Ja sam sa sobom skroz okej - rekao je Rale, a Ana je zakolutala očima.

- E, pa to i je problem. Trebalo bi te biti sram tako me ostaviti na aerodromu samu - bijesno je poručila, a Bokija je zanimalo je li je zaista dolazilo do fizičkih obračuna.

- On će reći "ne", tako ga je savjetovao odvjetnik, a ako nastavi tako lagati, ja ću ga stvarno tužiti, prijavila sam ga kada sam bila fizički ugrožena - otkrila je Ana Nikolić i objasnila kako je ona njega napadala.

- Nisam s nožem, ali jesam s pepeljarom i sa svime što sam dohvatila po stolu gađala sam ga više puta - ispričala je pjevačica dok je on uporno izbjegavao teška pitanja.

- Neću pričati o tome, nemoj me uopće o tome ispitivati - rekao je Rale, a Bokija je zanimalo kaje li se.

- Kajem se - priznao je on, pa dodao:

- Svađali smo se do sada sto puta i uvijek bude sve isto, sve bude po starom, mi nismo jedno za drugo - zaključio je Goran Ratković Rale, a Ana je okrenula leđa i nije više željela komentirati.

Podsjetimo, prije nekoliko tjedana par je bio u središtu pažnje zbog glasina o tajnom vjenčanju, a zatim i navodnom prekidu nakon burne svađe u hotelu. Rale je naknadno objasnio kako nije bilo fizičkog sukoba i da je riječ o nesporazumu.

