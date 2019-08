I dalje uživaju na našoj obali: Bernie i žena šeću Šibenikom...

Nije nepoznanica da strani celebrityji dolaze na odmor u Lijepu Našu, a trenutačno u Hrvatskoj uživa britanski poduzetnik i jedan od vodećih ljudi Formule 1, Bernie Ecclestone (88).

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Nakon što gu kamere su ga 'uhvatile' kako šeta Dubrovnikom u pratnji supruge Fabiane Flosi (39), par se sad odlučilo 'preseliti' u Šibenik.

Na rivi su ih dočekali brojni fotografi, a šef Formule 1 samo se nakratko osmjehnuo i odmahnuo okupljenima te nastavio uživati u društvu prijatelja i supruge.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Jadranom plovim tjedan dana, svatko tko me zna, zna da je to za mene jako puno. Uvijek je lijepo vratiti se u Dubrovnik, volim ovaj grad - rekao je Bernie nedavno za IN Magazin Ecclestone.

Paru je društvo u Šibeniku pravio prijatelj Christian Horner (45) sa suprugom Geri Halliwell (47), inače bivšom spajsicom. Osim što su šetali Stradunom, 'počastili' su se u restoranu, ali i fotkali s fanovima te vozili gliserom.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Bernie je bio poprilično zauzet pa nije ispuštao mobitel iz ruku, a cijelo vrijeme nosio je sunčane naočale. Prije Dubrovnika, Bernie je boravio na Korčuli te u Trogiru. Tamo se vezala njegova jahta 'Petra', inače duga 54 metara i vrijedna nekoliko desetaka milijuna dolara.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

