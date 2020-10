I Lindsey Vonn je na čekanju, zbog korone su odgodili svadbu

U svibnju ove godine par je kupio vilu na Beverly Hillsu za oko 7 milijuna dolara, a baš u to vrijeme planirali su se vjenčati, ali je uslijedila pandemija i 'lockdown'

<p>Dobre stvari događaju se strpljivima, kaže bivša skijaška svjetska prvakinja <strong>Lindsey Vonn</strong> (35). Amerikanka u sretnoj je vezi s kanadskim profesionalnim hokejašem <strong>P.K. Subbanom</strong> (31), a planove za vjenčanje kvari im pandemija korona virusa. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vonn je prošle godine odvozila zadnju utrku u karijeri</strong></p><p>- Izgleda kao da sve radi protiv nas. Zbog pandemije i dalje održavamo našu vezu na daljinu. Ja ne mogu u Kanadu, a PK i njegovi roditelji ne mogu u Ameriku - rekla je Vonn za magazin People. </p><p>Vonn i Subban zaručili su se u kolovozu prošle godine i planirali su proljetos i stati pred oltar, ali im je planove pokvario lockdown. </p><p>- Sad smo u slatkom iščekivanju, ali ni PK, ni ja ne brinemo se oko toga hoće li ovakva situacija razvodniti našu vezu. Vjenčanja će sigurno biti, ali još nemamo datum i to ne ovisi o nama - priča skijašica koja je već bila jednom u braku i to sa devet godina starijim američkim skijašem <strong>Thomasom Vonnom</strong>. Vjenčali su se 2007. a brak je trajao šest godina.</p><p>Zapravo je Lindsey 'zaribala' brak jer je na jednoj dobrotvornoj večeri 2012. upoznala svjetskog golferskog šampiona <strong>Tigera Woodsa</strong>. Od Thomasa se razvela u siječnju, a dva mjeseca kasnije, u ožujku 2013. počela je vezu s Woodsom. Bili su zajedno dvije godine.</p><p>Nakon toga od 2016. je bila godinu dana u vezi s trenerom američkog nogometa<strong> Kennanom Smithom</strong>, a 2018 je počela vezu s P.K. Subbanom. U svibnju ove godine par je kupio vilu na Beverly Hillsu za oko 7 milijuna dolara u kojoj planiraju živjeti. </p><p>Posljednji put bili su zajedno za Božić prošle godine.</p><p>- Kad živite zajedno i vidite se svaki dan, 24 sata dnevno, prilično se brzo upoznate. Sad smo zajedno već dvije godine i dobro je da znamo što više jedno o drugo. Mislim da smo se do sad već doista jako zbližili - kaže Vonn. </p><p> </p>