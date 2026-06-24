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ISMIJAO REKLAMU

I mlađi brat mu je okrenuo leđa: Cruz Beckham narugao se bratu Brooklynu i javno ga ponizio

Piše 24sata,
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I mlađi brat mu je okrenuo leđa: Cruz Beckham narugao se bratu Brooklynu i javno ga ponizio
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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Dok je s ocem Davidom bio na utakmici, na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj gleda u mobitel umjesto u teren. Nakon toga je napisao: 'Ne brinite, bilo je to za vrijeme pauze za reklame'

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Obiteljska drama Beckhamovih dobila je novi zaplet. Najstariji sin, Brooklyn, snimio je nedavno kontroverznu reklamu za DoorDash u kojoj se ruga svađi s obitelji. Reklama vezana uz Svjetsko prvenstvo dolila je ulje na vatru u narušenim odnosima, a potaknula je i reakciju mlađeg brata Cruza.

U reklami Brooklyn objašnjava zašto Svjetsko prvenstvo gleda od kuće iako ima ulaznice.

Premiere of ''Lola'' held at the Regency Bruin Theatre in Los Angeles
Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

- To je... duga priča - kaže u kameru prije nego što ulaznice preda dostavljaču. Mnogi su potez protumačili kao ismijavanje obiteljskog sukoba i pokušaj unovčavanja drame.

Prema pisanju Page Sixa, Brooklyn je za reklamu navodno plaćen najmanje milijun dolara.

Ubrzo je reagirao i mlađi brat Cruz. Dok je s ocem Davidom bio na utakmici, na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj gleda u mobitel umjesto u teren.

- Ne brinite, bilo je to za vrijeme pauze za reklame - napisao je. Njegov potez, kao i nošenje dresa s očevim brojem "Beckham 7", smatra se javnom podrškom ocu usred sukoba s najstarijim sinom.

Foto: Instagram

Izvori tvrde da su David i Victoria šokirani i povrijeđeni jer je Brooklyn unovčio bolnu obiteljsku situaciju. Sukob tinja još od Brooklynnova vjenčanja s Nicolom Peltz 2022. godine zbog nesuglasica oko vjenčanice.

Eskalirao je početkom godine, kada je Brooklyn javno optužio roditelje da mu uništavaju brak radi "brenda Beckham", što je ostatak obitelji demantirao.

*uz korištenje AI-ja

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