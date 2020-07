I najveći festivali u zemlji su pali, pozdravite se s partijanjem

Slavonski Ferragosto dugo se držao, imao i alternativni datum u rujnu, no drugi val korona virusa, kojem upravo svjedočimo, natjerao ih je da se i oni pomire kako ovoga ljeta na jezeru u Orahovici neće biti koncerata

<p>Aktualnu 2020. godinu, uz mnoge nedaće, globalno je obilježila pandemija korona virusa, koja se ponovno razbuktala, a čije ćemo ekonomske posljedice vjerojatno osjećati još dugo nakon što s epidemiološke strane, nadamo se, sve postane u redu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: O'Neal je prošle godine razvalio na Zrću </strong></p><p>Nema sumnje kako je event industrija jedna od onih najteže pogođenih u ovakvoj situaciji, a posebice je teško bilo nešto planirati i organizirati u situaciji u kojoj se pravila ponašanja mijenjaju na tjednoj, pa i dnevnoj bazi. Nije ni čudno da je većina glazbenih festivala, ljetnih jakih turističkih aduta na našoj obali, već otkazana, odnosno kako većina organizatora navodi - odgođena za sljedeću godinu.</p><p>Kako god to nazivali, činjenica je kako je festivala nikad manje, a oni rijetki koji se održavaju na životu uglavnom su manji festivali s dominantno lokalnim ili regionalnim izvođačima, koji će biti “na ledu” možda i do posljednjeg trenutka. Još prije mjesec ili dva postalo je sasvim jasno da glazbene zvijezde iz SAD-a, Engleske i ostalih ozbiljno pogođenih zemalja jednostavno neće moći doći. Pali su tako svi najveći festivali u zemlji. Partijaneri su se morali pozdraviti s Ultrom u Splitu, ali i razuzdanim partyjima na Zrću.</p><p>Stožer civilne zaštite Grada Novalje imao je sjednicu na kojoj su razmatrali što i kako ovoga ljeta te su zaključili kako s obzirom na okolnosti moraju odustati od takvog vida zabave. Sve je odgođeno i u Tisnom, posljednjih godina još jednoj meki partijanera. U tome mjestu je ovoga ljeta trebalo biti nekoliko značajnih glazbenih festivala, dominantno okrenutih elektroničkoj glazbi i gostima iz Velike Britanije. No nije ipak baš sve stalo u okolici Šibenika. U Martinskoj za tjedan dana počinje Seasplash festival, koji je donedavno boravio u Puli, a zatim je svoj novi dom pronašao nešto južnije.</p><p>Organizatori su poručili kako su spremni i kako će se poštovati sve epidemiološke mjere, a ostaje vidjeti koliko je to moguće ispuniti u stvarnosti. U Martinskoj je još ranije otkazan Regius festival, a očekuje se da bi Membrain festival u kolovozu ipak trebao dobiti zeleno svjetlo. Iz općine su dobili podršku za događanja do 1000 ljudi i zabavu “pod posebnim uvjetima”. Tzv. “novo normalno” iskusit će i Tam-Tam festival alternativne i nezavisne glazbe na Hvaru, Forestland - festival elektroničke glazbe u međimurskom Brezju i splitska Fibra, pod pretpostavkom da će do njihova novog datuma, 29. kolovoza, epidemiološka situacija biti povoljnija.</p><p>Zagrebački INmusic festival trebao je proslaviti ove godine 15 godina, no mali jubilej moći će obilježiti tek 2021. godine. Neka od velikih imena poput The Killersa, Becka, Deftonesa i Gogol Bordella već su potvrdila dolazak sljedeće godine, no lineup će morati doživjeti i neke promjene.</p><p>Slavonski Ferragosto dugo se držao, imao i alternativni datum u rujnu, no drugi val korona virusa, kojem upravo svjedočimo, natjerao ih je da se i oni pomire kako ovoga ljeta na jezeru u Orahovici neće biti koncerata. Pannonian festival u Osijeku dobio je pak novi datum u kolovozu, a održat će se samo natjecateljski dio programa, bez uobičajenih koncerata i druženja.</p><p>Sea Star festival trebao je biti još krajem svibnja u Umagu, ali je tijekom prvog vala odgođen za 2021. godinu, dok su se ljubitelji metal glazbe nadali četverodnevnom uživanju na Headbanger’s Holiday Festivalu u Puli, koji je također odgođen za sljedeću godinu. Rijeka je, kao što znamo, ovogodišnja prijestolnica kulture, no malo smo od kulture zbog pandemije zaista vidjeli.</p><p>U Zadru su ovoga ljeta zakazani tek manji koncerti i 60. Glazbene večeri u sv. Donatu, a popularno ljetno odredište mlađe publike, Bol na Braču, ovoga ljeta neće ugostiti Graffiti na gradele, festival koji slavi hip-hop i uličnu kulturu.</p><p>Nastup njemačke DJ legende Svena Vätha u dubrovačkom klubu Revelin je otkazan, ali Higher festival krajem kolovoza zasad još nije. Neće ove godine biti ni Memento Demento festivala psihodelične glazbe u Donjem Primišlju, a malo će tko ove godine zaviriti na Obonjan, u predivnu divljinu nenaseljenog otoka, koji je postao party hit posljednjih nekoliko godina.</p><p>Upravo tamo svoju je oazu pronašao glumac i glazbenik<strong> Jared Leto</strong>, koji se toliko zaljubio u naš otok da ga je izabrao za dom svojeg “Mars Island” festivala. Ni te manifestacije neće biti. Za razliku od ožujka, kad je bio na dvotjednoj meditaciji u pustinji i vjerojatno među posljednjima na svijetu saznao za pandemiju, osebujni Leto sad ipak zna nešto više o virusu zbog kojeg mu je propala duhovna obnova na Jadranu. </p>