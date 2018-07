I ove godine smo na valovima dobrih filmova u ljetnim kinima

Iako je ljeto godišnje doba kad nas mnogo toga asocira na more i provod na obali, ljeti sve više ljudi posjećuje glavni grad ili mu se rado vraća. U nizu atraktivnih ljetnih sadržaja i programa se ove godine još jednom pridružuje i Kaptol Boutique Cinema svojim 'Wow Ljetom'.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

Bili vi na godišnjem u Zagrebu ili se vratili s mora, svakako preporučujemo da posjetite Kaptol Boutique Cinema i uvjerite se da ljeto može biti puno zabavnije uz dobre filmove, zanimljiv glazbeni program i cool osvježenje u WOW baru. Tijekom ljeta ne propustite uživati uz filmove 'Tully', 'Voleći Pabla', 'All inclusive', 'Ti loviš!', 'Ant-Man i Wasp', 'Sicario 2: Rat bez pravila', 'Danas sam ok', 'Nemoguća misija: Raspad sistema', 'Hotel Artemis', 'Podivljalo more', '10x10', 'Moj pas Patrick', 'Hotel Transilvanija 3: Praznici počinju', 'Mama mia: Here we go again', 'Bijeli očnjak' te 'Pravednik 2'.

Za ženski je dio publike kino pripremilo i ljetni Très chic, u četvrtak, 9. kolovoza, s američkom komedijom 'Špijun koji me napucao', u kojem glavne uloge imaju Mila Kunis, Sam Heughan i Kate McKinnon. Osim toga, tijekom cijelog ljeta očekuje vas i niz ovogodišnjih filmova koji su nagrađeni Oscarom. Nova pogodnost od 5. srpnja je atraktivna cijena kino ulaznica za filmove koje kino prikazuje nakon 22 sata.

Nakon uspješne sezone opera i baleta 2017/2018, Kaptol Boutique Cinema najavljuje i novu sezonu Royal Opera Housea. Za sve koji do 02. rujna kupe ulaznicu za Spektakl iz sezone 2018/2019, kino vas isti dan časti kavicom u WOW baru.

A posebna pogodnost u baru ovoga ljeta je i doručak u kinu te sjajna ponuda koktela po atraktivnim cijenama. Uz piće u baru će vam vjerojatno odgovarati i odlična glazba; ne propustite nastupe Orjena Ridanovića i Jasne Bilušić te afterparty Crossover festivala koji će i ove godine privući tisuće ljudi u Park Ribnjak.

Zabavite se 27. & 28. srpnja, u petak i subotu u WOW baru kina od 23 sata do 03 sata uz glazbu koju programski bira Crossover Festival. Tako je lako provesti ljeto u Zagrebu i u Kaptol Boutiqe Cinema!

