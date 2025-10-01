I sindikat glumaca bijesan je na ovu ljepoticu: 'To je sintetika!'

Nedavan debi "glumice" stvorene umjetnom inteligencijom (AI), nazvane Tilly Norwood, i hvalisanje njenih proizvođača o zanimanju filmskih studija za nju, pokrenuo je kritike sindikata glumaca SAG-AFTRA, koji je osudio zamjenu ljudskih izvođača "sintetikom". Moćni holivudski sindikat glumaca osudio je njezino stvaranje, zajedno sa zvijezdama A-liste poput Emily Blunt, Natashe Lyonne i Whoopi Goldberg.

Hollywood bruji o Tilly Norwood, predstavljenoj u subotu na konferenciji u Zurichu, a oštra reakcija sindikata odražava strah koji mnogi u kreativnoj zajednici osjećaju o miješanju umjetne inteligencije i šoubiznisa. Službeno predstavljanje Tilly Norwood sastojalo se od 20-sekundne pojave izmišljenog, ali uvjerljivog lika u 20-im godinama koji ne sliči nijednoj stvarnoj zvijezdi, u kratkoj parodiji o stvaranju televizijske serije umjetnom inteligencijom.

Nizozemska glumica i producentica Eline Van der Velden, čija je produkcijska kuća Particle9 sa sjedištem u Londonu stvorila Tilly Norwood, na prezentaciji na Zurich Summitu je rekla da projekt počinje privlačiti jako puno pozornosti.

Nakon više mjeseci sumnjičavosti, agenti za talenti su joj počeli govoriti: "Moramo nešto napraviti s vama, ljudi", rekla je Van der Velden, prema časopisu Variety.Časopis je objavio da je Van der Velden rekla da očekuje prvi ugovor s agencijom za talente za nekoliko mjeseci.

Zabrinutost glede iskorištavanja holivudskih glumaca i scenarista ili čak njihovog istiskivanja zbog scenarija i umjetnika generiranih umjetnom inteligencijom bila je tema i najnovijih pregovora o ugovorima između SAG-AFTRA-e i studija te streaming servisa.

Računalno generirane slike nisu ništa novo u filmskoj i televizijskoj industriji, a nedavno se pojavio i softver koji koristi umjetnu inteligenciju kako bi stvorio razne efekte poput pomlađivanja glumaca, što im omogućuje da utjelovljuju mlađe verzije sebe. Međutim, sposobnost stvaranja uvjerljivog dugometražnog filma umjetnom inteligencijom se još uvijek smatra dalekim.

Ipak, mogućnost da agenti odjednom pokazuju zanimanje za likovima stvorenim AI-em dovela je do brze kritike SAG-AFTRA-e, sindikata koji predstavlja 160.000 glumaca, spikera, studijskih glazbenika, kaskadera i drugih talenata. "Kreativnost jest i trebala bi ostati usredotočena na čovjeka", kazao je sindikat u priopćenju. "Sindikat se protivi zamjenjivanju ljudskih izvođača sintetikom".

Parodija, koja se prvi put pojavila u srpnju, zapravo uključuje ukupno 16 likova stvorenih umjetnom inteligencijom. No, Tilly Norwood, privlačan lik sa smeđom kosom do ramena, smeđim očima, britanskim naglaskom i vlastitim korisničkim računom na društvenim mrežama, bila je zvijezda.

"Možda sam generirana AI-em, ali u ovom trenutku osjećam veoma stvarne emocije. Veoma sam uzbuđena glede onoga što dolazi!", objavio je korisnički račun na Facebooku napravljen za njen lik

Dužnosnici SAG-AFTRA-e to nisu smatrali zabavnim. "Da budemo jasni, 'Tilly Norwood' nije glumac", objavio je sindikat u svom priopćenju. "Riječ je o liku generiranom računalnim programom, koji je treniran na radu nebrojeno mnogo profesionalnih izvođača, bez dozvole ili kompenzacije".

Van der Velden je pokušala umiriti takvu zabrinutost rekavši na Instagramu da Till Norwood "nije zamjena za ljudsko biće, već kreativan uradak, umjetničko djelo" te da "poput mnogih oblika umjetnosti prije nje, potiče na razgovor, a to samo po sebi pokazuje moć kreativnosti".

Provokativnija je bila u intervju u srpnju za časopis Broadcast International, gdje je rekla: "Želimo da Tilly bude iduća Scarlett Johansson ili Natalie Portman, to je cilj onoga što radimo".

No, nisu svi uvjereni da Tilly Norwood ima takav potencijal. Yves Berquist, ravnatelj odjela za umjetnu inteligenciju u medijima u think tanku Entertainment Technology Center, uzbuđenje glede Norwood je nazvao "besmislicom". "Ima puno razumljive nervoze i straha o zamjeni talenta", kazao je.

Međutim, sudeći po svojim svakodnevnim interakcijama s holivudskim šefovima, Berquist je rekao da nema nikakvog interesa "ozbiljnih ljudi" za razvoj posve umjetnih likova. "Scarlett Johansson ima svoje obožavatelje. Scarlett Johansson je osoba", rekao je.