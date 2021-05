Četvrtak navečer vrijeme je za kviz 'Tko želi biti milijunaš?', a u stolac nasuprot Tarikovu sjeo je Luka Softić, koji je u prošloj epizodi došao do 4.000 kuna i iskoristio je džoker 'pitaj znalce'. Bez problema odgovarao je na pitanja, a onda je došao do 10. - točan odgovor na ovo pitanje donosi mu 32.000 kuna.

Za koga Hektorović u 'Ribanju i ribarskom prigovaranju' piše da ga zna svaki kraj i da ga vas svit slavi?' glasilo je to pitanje, a Luka nije bio siguran pa je iskoristio i drugog džokera i pozvao prijatelja. On mu je rekao kako nije siguran, ali mu natuknuo da misli da je odgovor 'za Petra Zoranića' točan. Uzeo je Luka i treći džoker 'pola-pola' i razočarao se kad je odgovor pod A nestao. Ostali su ponuđeni 'za Jurja Habdelića' i 'za Marka Marulića'. Natjecatelj je rekao odgovor pod C i prošao u daljnju fazu natjecanja.

Za 125.000 kuna morao je točno odgovoriti na pitanje 'Kojoj je našoj planini, baš kao i Dinari, najviši vrh u susjednoj Bosni i Hercegovini?'. Odgovor D, Lička Plješivica nije bio točan, a upravo taj je odgovor Luka ponudio kao konačan. Kamešnica je bila točan odgovor pa je Softić kući ponio 32.000 kuna.

Nakon njega najbrži prst imao je Edi Perović iz Zadra. Bez problema je odgovorio na osam pitanja, da bi na 9. pitanju za 16.000 kuna malo zapeo. A pitanje je glasilo: 'Bio sam budući predsjednik SAD-a' rečenica je s početka Oscarom nagrađenog dokumentarca o...

Edi se nećkao, puno puta je čitao pitanje, 'vagao' svaku riječ u pitanju, ali i u odgovoru, da bi se na kraju odlučio za odgovor C, 'globalnom zatopljenju'. Odgovor je bio točan, a Tarik ga je pohvalio jer nije iskoristio niti jedan džoker. E, zato je na 10. pitanju za 32.000 kuna iskoristio džoker pola-pola i na pitanju 'Bernskom konvencijom iz 1906. zabranjeno je korištenje bijelog fosfora pri proizvodnji kojih proizvoda?'.

Ostali su mu odgovori gnojiva i šibica (op.a. žarulja i pasta za zube su 'otpali' džokerom), a Edi se odlučio za D - šibica, i ostao je u igri. Doduše, nakon što mu je Tarik priopćio da ima sigurnih 32.000 kuna, oglasilo se 'zvono za kraj', što znači da će na preostalih pet pitanja pokušati odgovoriti za tjedan dana.