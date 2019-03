Ibrica Jusić: Hvala Bogu da me struka čula nakon 55 godina...

Ljudi moji, je l' to moguće? Ibrica dobio Porina?, zapitao se Ibrica Jusić (74) sa pozornice u riječkoj dvorani Centra Zamet.

Legendarni kantautor i šansonijer osvojio je Porin za životno djelo.

- Hvala Bogu da me struka čula nakon 55 godina - ustvrdio je pjevač.

Foto: HRT

Nije uspio suspregnuti suze.

- Ako mi netko večeras ovdje nedostaje, onda je to moj Pero Gotovac, koji me uvijek gurao i govorio mi da ne moram bit preglasan u životu da bi uspio. I, evo me, sada sam tu - ispričao je Ibrica.

Foto: HRT

Zahvalio se i onima koji ga nisu uzeli u trubadure.

- Naučio sam da je bolje biti vuk samotnjak nego nečija ovca - kaže Jusić.

Zahvalio se i prijateljima koji su mu izradili odijelo.

- S umjetničkom mirovinom ne bih si mogao kupiti odijelo - zaključio je tužno kralj dubrovačkih skalina.