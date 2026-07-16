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USPRKOS RAZLICI U GODINAMA

Ice-T otkrio tajnu sretnog braka s bivšom Playboyevom zečicom

Piše 24sata,
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Ice-T otkrio tajnu sretnog braka s bivšom Playboyevom zečicom
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Foto: Coco/Instagram
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Poznati reper i glumac Ice-T sa svojom je suprugom Coco Austin više od dva desetljeća, a sada je otkrio tajnu tako dugog i sretnog braka

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Reper i glumac Ice-T (68), poznat po svojoj iskrenosti, podijelio je savjete za sretan brak koji mu je omogućio da s Coco Austin (47) ostane u sretnoj vezi više od dvadeset godina. Par, koji se vjenčao 2002. godine, od samog je početka pod povećalom javnosti, no uspjeli su demantirati sve one koji su sumnjali u njihovu dugovječnost. Ice-T je o tajnama svoje veze progovorio na medijskom događaju povodom nove FOX-ove natjecateljske serije "Nation's Dumbest", u kojoj sudjeluje uz kolegu glumca Jona Hedera.

Ice-T je ponudio jednostavan, ali učinkovit savjet za održavanje iskre u dugogodišnjoj vezi. Naglasio je važnost njegovanja onih aktivnosti i osjećaja koji su par i spojili na samom početku njihove ljubavne priče.

​- Mislim da u vezi jednostavno morate raditi ono zbog čega ste i započeli. Znate, kad ste tek počeli izlaziti, ne možete se odreći spojeva - rekao je Ice-T, čije je pravo ime Tracy Lauren Marrow.

Red dot/Splash
Foto: Red dot/Splash

Objasnio je kako životne okolnosti, drama i stres mogu opteretiti odnos, ali ključno je što češće se vraćati tim početnim trenucima. Komunikacija je, prema njemu, drugi stup uspješnog braka. Smatra da se problemi nikada ne smiju ignorirati, već ih treba riješiti odmah, otvorenim razgovorom, kako se ne bi nakupljali i stvarali dugoročnu štetu.

​- Nikada ne dopustite da se problem zagnoji. Ako postoji problem, izbacimo ga van. Razgovarajmo o tome brzo. Ne dopustite da stoji. Nemoj se ljutiti na mene mjesec dana zbog nečega za što nisam ni znao da te naljutilo - nastavio je glumac.

Slavni je par u lipnju 2024. godina bio u Zagrebu gdje je na Šalati Ice-T nastupio sa svojim bendom Body Count.

Zagreb: Frontman grupe Body Count Ice-T s članovima benda priprema se za večerašnji koncert na Šalati
Zagreb: Frontman grupe Body Count Ice-T s članovima benda priprema se za večerašnji koncert na Šalati | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Dok je on pripremao koncert, Coco je snimljena u jednom zagrebačkom kafiću u blizini stadiona.

Zagreb: Bivša Playboyeva zečica Coco Austin sa sestrom na piću na Šalati
Zagreb: Bivša Playboyeva zečica Coco Austin sa sestrom na piću na Šalati | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

Ice-T i Coco vjenčali su se 2002. godine i zajedno imaju desetogodišnju kćer Chanel Nicole Marrow. Njihov je odnos od početka prkosio predrasudama, ponajviše zbog 21-godišnje razlike u godinama i različitog podrijetla. Svoju su priču djelomično prikazali i u reality showu "Ice Loves Coco", koji se emitirao od 2011. do 2013. godine.

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