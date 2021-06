Voditeljica i glazbenica Ida Prester (42) prošle se godine odlučila preseliti iz Beograda u Zagreb. U njemu je živjela gotovo osam godina sa suprugom Ivanom Peševskim i njihova dva sina, Rokom i Riom.

Iako je često govorila da voli Beograd i da joj se sviđa živjeti tamo, u podcastu Katarine Moškatelo ispričala je da je često imala problema jer se preselila tamo. Na to se Katarina nadovezala sa vlastitim iskustvom, koje je iznenadilo Idu.

Ona je Idi ispričala da je imala upit za jednu poslovnu suradnju, u kojoj je organizator prvo htio voditeljicu, ali se ipak predomislio zbog njene odluke o preseljenju u Beograd. Katarina je bila zgrožena zbog toga, pa je odbila suradnju.

- Jedan divni moment, malo sam zasuzila, bilo je skroz neočekivano. Ovu djevojku prvi put vidim u životu. Pred kamerama mi je ispričala nešto što se meni stvarno često događa - odbili su me jer 'sam iz Beograda', jer sam 'srpska snajka' ili što god - napisala je Ida u objavi na društvenoj mreži.

Uz to napisala je da bi na takvo nešto samo odmahnula rukom, jer kako kaže, navikla je na to. Ali divna gesta nepoznate djevojke jako ju je dirnula, jer to očekuje od bliskih prijatelja samo.

- Hvala ti Katarina Moškatelo na ovoj podršci i što si čovjek - iskrena je bila voditeljica.