Ida Prester u Parizu je otkrila novu glazbenu senzaciju: Pa rasprodala je svih 10 koncerata

Ida Prester otputovala je u Pariz, no razlog njezina putovanja nije odmah bio očit. Ondje je Zaho de Sagazan, 25-godišnja kantautorica, u nekoliko dana rasprodala sve karte za svojih deset koncerata u legendarnom 'Olympia Theatre', a pjevačica nije mogla odoljeti ne prisustvovati barem jednom koncertu. Mlada Zaho odmah je osvojila Idinu pažnju, a pjevačica se iskustvom pohvalila i na svojim društvenim mrežama.

- Kupili smo karte devet mjeseci prije koncerta, rasprodale su se u par dana. Svih 10 koncerata u dvorani Olympia! Vrijedilo je putovati do Pariza. Ako još niste čuli za ovu mladu damu, pliz osluhnite - napisala je, a obožavatelji su oduševljeno reagirali na objavu.

'Predivna Zoho. Pratim je već neko vrijeme', 'Ovo je francuska verzija tebe', 'O znamo za Zoho. Fenomenalna', 'E pa baš ti hvala za ovo', 'Ida na francuski način', pisali su joj.

Osim glazbenog doživljaja, Ida je pohvalila i francuski avioprijevoz. Nakon povratka iz Pariza, Prester je već najavila svoj dolazak u Herceg Novi, gdje večeras nastupa na Hercegnovskom Strip Festivalu.

Foto: Ida Prester/Instagram