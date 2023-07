Idete na Ultru? Objavili pravila: 'Nemojte nositi pištolje na vodu i pristojno se ponašajte u Splitu'

Iz organizacije Ultra festivala objavili su najbitnije informacije i smjernice za sve koji ove godine dolaze na taj festival.

- Za sve one koji će od 7. do 9. srpnja svoje splitsko odredište pronaći na Parku Mladeži nekoliko je važnih informacija. Glavni ulaz za posjetitelje ove se godine nalazi na parkiralištu uz pomoćni teren RNK Split, na raskrižju Ulice Hrvatske mornarice i Put Glavičina. VVIP ulaz je uz Ulicu Hrvatske mornarice, a VIP ulaz na parkingu preko puta centra Joker. Ulaz se u petak, na prvi dan festivala, otvara u 19 sati, a u subotu i nedjelju u 20 sati, uz mjere sigurnosti koje su na najvišoj mogućoj razini - naveli su.

Dodaju i kako će, osim na četiri pozornice, posjetitelji moći uživati i u brojnim interaktivnim sadržajima, raznolikoj ponudi hrane i pića...

Posjetitelje očekuje i Macan tattoo zona koja će biti uz stepenice koje vode s travnjaka Parka Mladeži na bacalište, a koja, uz tetovaže, nudi i festivalske naljepnice, privjeske... Ono što organizatori ističu je da su sve proizvode izradili ljudi s invaliditetom.

Što se smije unijeti na Ultru, a što ne?

Profesionalne foto i video kamere su zabranjene, ali ljudi mogu ponijeti GoPro i ostale action kamere.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Nadalje, zabranjene su bilo koje vrste zapaljivih sredstava, oružja, sprejevi, alkoholna pića i hrana, laseri, veći lanci, pištolji na vodu, maske za lice te ilegalne supstance.

- No, s druge strane organizatori pozivaju na kreativnost odjevnih kombinacija, pozitivne plakate i zastave te najbolje raspoloženje! - ističu.

Organizatori savjetuju i da na festival ne dolazite s torbom, osim ako ona nije nužna. A ako ju već donesete - ona mora obavezno biti plastična i prozirna te ne smije biti veća od dimenzija 33x43 centimetra. Male torbe, neseseri i torbice oko struka su dozvoljene.

- Ove godine posjetitelji će moći iznajmiti posebne ormariće za odlaganje stvari kako bi one ostale na sigurnom. Svi ormarići opremljeni su USB utičnicom (2*USB A & 1* USB C) za punjenje telefona (ili power bank) na festivalu, ali se mora osigurati vlastiti kabel za punjenje. Ormarići će biti postavljeni iza glavnog ulaza i dostupni su do zatvaranja festivala, a mogu se neograničeno otvarati s digitalnim "ključem" koji se može dijeliti. Ormarić je dimenzija 25x30x40 cm, po cijeni od 14 €/ dan festivala ili 42 € za sva tri dana - navode.

'Pridržavajte se pravila u Splitu, poštujte domaćine'

Organizatori Ultre apeliraju na sve posjetitelje i da je Split grad pod zaštitom UNESCO-a te pozivaju sve da se pridržavaju pravila, poštuju domaćine i bogatstvo samog grada.

- Tako je na javnom mjestu zabranjena konzumacija alkoholnog pića, neprimjereno odijevanje, buka te vršenje nužde, koji podliježu strogim financijskim kaznama - navode.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Kako bi maksimalno ubrzali ulazak na stadion, preporučuje se zamjena narukvica u danima prije festivala. To će biti moguće na dvije lokacije – Zapadna obala, od srijede, 5. srpnja do subote 8. srpnja od 11:00 do 23:00, a na Parku mladeži od četvrtka, 6. srpnja do nedjelje, 9. srpnja od 15:00 do 3:00 ujutro - ističu iz organizacije.

Na festivalu nema gotovine

Napominju i kako je cijeli festival "cashless", što znači da se plaćati može kreditnim karticama, pametnim telefonima i preko festivalskih narukvica koje je prije toga potrebno napuniti na jednoj od TOP UP stanica, gotovinom ili karticama, prije te za vrijeme festivala.

- To je moguće učiniti već od srijede, na Zapadnoj obali, od 11 do 23 sata, od četvrtka ispred glavnog ulaza na stadion Park Mladeži, od 15 do 22 sata, te na brojnim lokacijama unutar stadiona, za vrijeme trajanja festivala. Minimalna uplata iznosi 10€, a ako se uplaćuje putem Mastercard® kartica, ne plaća se usluga uplate u iznosu od 2,50€ - ističu.

Foto: PROMO

Od danas se ulaznice mogu kupiti jedino ispred Glavnog ulaza na festivalu ili na Zapadnoj obali i to trodnevne ulaznice od 115 eura te jednodnevne po cijeni od 79 eura.

- Ostalo je još samo 100 VIP ulaznica koje se mogu osigurati po cijeni od 389€ za sva tri dana ili za pojedini dan po cijeni od 199€. Cijeli kapacitet Destination ULTRA Europe paketa te opcija payment plana potpuno su rasprodani - navode.