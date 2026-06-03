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VELIKA ČAST

Idris Elba (53) postao je vitez

Piše Dora Pek,
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Idris Elba (53) postao je vitez
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Foto: Profimedia

Kralj Charles III. dodijelio mu je vitešku titulu za rad s mladima na svečanosti u dvorcu Windsor

Admiral

Nakon godina rada pred kamerama, na glazbenoj sceni i u humanitarnim projektima, Idris Elba dobio je jedno od najvećih priznanja koje Ujedinjeno Kraljevstvo može dodijeliti svojim građanima. Kralj Charles III. u utorak ga je na svečanoj ceremoniji u dvorcu Windsor proglasio vitezom za rad s mladima.

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Dok je glumac klečao, kralj mu je mačem dotaknuo oba ramena i tako službeno potvrdio vitešku titulu. Fotografije sa svečanosti ubrzo su osvanule na njegovim društvenim mrežama.

- Čestitamo svima koji su danas primili odlikovanja na ceremonijama u dvorcu Windsor, kojima je domaćin bio kralj -  poručio je Elba uz objavu.

Sir Idris Elba, Activist, Actor and Musician, is made a Knight Bachelor by King Charles III at Windsor Castle. The honour recognises services to young people. Picture date: Tuesday June 2, 2026 2026.
Foto: PROFIMEDIA

Na Instagramu je podijelio i fotografiju na kojoj sa suprugom Sabrinom Elbom pozira s medaljom.

- Zahvalni smo. Rad se nastavlja - napisao je uz objavu, u kojoj je označio suprugu i zakladu Elba Hope, dobrotvornu organizaciju koju je par osnovao 2022. godine kako bi pružao podršku zajednicama u dijaspori.

Investitures at Windsor Castle
Foto: Andrew Matthews

Elbino imenovanje vitezom objavljeno je na popisu novogodišnjih počasti za 2026., a sad je i službeno dobio titulu. 

- Velika je čast dobiti priznanje za svoj rad, posebno za nastojanja da što više skrenem pozornost na mlade i na ono kroz što neki od njih prolaze. Počašćen sam. Moja obitelj je počašćena. Ne znam ni kako bih o tome govorio - rekao je Elba početkom godine u razgovoru za People. 

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Svestrani umjetnik ujedno je i ambasador dobre volje zaklade The King's Trust. Kaže da joj duguje dio zasluga za početak svoje karijere jer je s 18 godina dobio potporu te kraljevske dobrotvorne organizacije. The King's Trust, koji je Charles osnovao 1976. kao The Prince's Trust, pomaže mladima u nepovoljnom položaju da steknu vještine potrebne za napredak, a dosad je pomogao više od milijun mladih.

Investitures at Windsor Castle
Foto: Andrew Matthews

Elba i kralj Charles nedavno su se susreli i u nešto manje formalnom okruženju. Na vrtnoj zabavi u Buckinghamskoj palači, održanoj povodom 50. obljetnice zaklade The King's Trust, zajedno su se našli za DJ pultom.

- Nastupao je DJ kojeg sam ja obučavao, prošao je jedan od mojih tečajeva. Kralj Charles je prišao i htio je puštati glazbu sa mnom, pa nam se pridružio - rekao je kasnije Elba. Nakon što se našalio da je bilo 'u redu', dodao je kako je zajedničko puštanje glazbe s kraljem zapravo bilo 'nevjerojatno'.

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