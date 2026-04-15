Iduće godine dolazi novi LOTR film. Neki glumci se vraćaju, a Aragorna glumi Jamie Dornan

Obožavatelji Gospodara prstenova će već iduće godine moći pogledati novi film iz ove franšize. Nakon uspješne originalne trilogije, čiji je posljednji dio 'Povratak kralja' osvojio čak 11 Oscara, i zajedno s 'Titanicom' i 'Ben Hurom' drži rekord osvojenih kipića, snimljena je trilogija i prema knjizi 'Hobbit', a 2027. dolazi 'The Hunt for Gollum'. Film režira Andy Serkis, koji je i utjelovio samog Golluma, a sada je poznato i tko se sve vraća u Međuzemlje te koja nova lica će se pojaviti.

Ian McKellen vraća se kao legendarni Gandalf, Elijah Wood ponovno će utjeloviti Froda Bagginsa, a Lee Pace reprizirat će svoju ulogu Thranduila iz Hobbita. Od novih lica, Kate Winslet utjelovit će Marigol, a Leo Woodall Halvarda, navodi Variety.

A iako će se u filmu i pojaviti lik Stridera, odnosno Aragorna, mnoge je obožavatelje rastužila vijest da se Viggo Mortensen neće vratiti ovoj ulozi. Umjesto njega, Stridera će utjeloviti Jamie Dornan. Ovaj glumac najpoznatiji je po filmu '50 nijansi sive' i njegovim nastavcima.

Na društvenim mrežama su mišljenja podijeljena oko Dornana. Dok neki tvrde kako će odlično odraditi posao, drugi su sumnjičavi. 'Odlična ideja da on bude Aragorn!', 'Potpuno mi je to u redu', 'Aha, Aragorn će i dalje biti zgodan, može', 'Dornan je odličan izbor, pogledajte ih, jako su slični', pisali su neki.

Drugi nisu baš toliko oduševljeni. 'Znači vraćaju originalnu postavu, ali imaju novog Aragorna? Mislim, u redu, ima smisla ako nisu htjeli potpuno izbaciti lika iz filma'. 'Ako gospodin Grey ovo uništi...', 'Jamie kao Strider? Ne, užas', pisali su.

Kako navodi Variety, radnja filma 'The Hunt for Gollum' odvija se nekoliko godina prije radnje 'Prstenove družine'. Za adaptaciju Tolkienovog materijala su se vratile i scenaristice originalne trilogije, Fran Walsh i Philippa Boyes, a na scenariju rade zajedno s Phoebe Gittins i Artyjem Papageorgioum.