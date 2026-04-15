Iduće godine dolazi novi LOTR film. Neki glumci se vraćaju, a Aragorna glumi Jamie Dornan

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 2 min
Iduće godine stiže 'The Hunt for Gollum', čija radnja prethodi onu iz 'Prstenove družine', a svoje uloge reprizirat će Ian McKellen, Elijah Wood, kao i Andy Serkis. No Mortensen se nije vratio, a evo tko ga je zamijenio

Obožavatelji Gospodara prstenova će već iduće godine moći pogledati novi film iz ove franšize. Nakon uspješne originalne trilogije, čiji je posljednji dio 'Povratak kralja' osvojio čak 11 Oscara, i zajedno s 'Titanicom' i 'Ben Hurom' drži rekord osvojenih kipića, snimljena je trilogija i prema knjizi 'Hobbit', a 2027. dolazi 'The Hunt for Gollum'. Film režira Andy Serkis, koji je i utjelovio samog Golluma, a sada je poznato i tko se sve vraća u Međuzemlje te koja nova lica će se pojaviti. 

ROĐEN PRIJE 134 GODINE Tolkien je inspiraciju za kultno djelo dobio iz krvave bitke, sinu je povjerio objavu novijih priča
Tolkien je inspiraciju za kultno djelo dobio iz krvave bitke, sinu je povjerio objavu novijih priča

Ian McKellen vraća se kao legendarni Gandalf, Elijah Wood ponovno će utjeloviti Froda Bagginsa, a Lee Pace reprizirat će svoju ulogu Thranduila iz Hobbita. Od novih lica, Kate Winslet utjelovit će Marigol, a Leo Woodall Halvarda, navodi Variety. 

A iako će se u filmu i pojaviti lik Stridera, odnosno Aragorna, mnoge je obožavatelje rastužila vijest da se Viggo Mortensen neće vratiti ovoj ulozi. Umjesto njega, Stridera će utjeloviti Jamie Dornan. Ovaj glumac najpoznatiji je po filmu '50 nijansi sive' i njegovim nastavcima.

Dakota Johnson and Jamie Dornan | Foto: LMK/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Na društvenim mrežama su mišljenja podijeljena oko Dornana. Dok neki tvrde kako će odlično odraditi posao, drugi su sumnjičavi. 'Odlična ideja da on bude Aragorn!', 'Potpuno mi je to u redu', 'Aha, Aragorn će i dalje biti zgodan, može', 'Dornan je odličan izbor, pogledajte ih, jako su slični', pisali su neki. 

Drugi nisu baš toliko oduševljeni. 'Znači vraćaju originalnu postavu, ali imaju novog Aragorna? Mislim, u redu, ima smisla ako nisu htjeli potpuno izbaciti lika iz filma'. 'Ako gospodin Grey ovo uništi...', 'Jamie kao Strider? Ne, užas', pisali su. 

RAZVIO IDEJU SA SINOM Stephen Colbert radi na novom LOTR filmu! Evo o čemu se radi
Stephen Colbert radi na novom LOTR filmu! Evo o čemu se radi

Kako navodi Variety, radnja filma 'The Hunt for Gollum' odvija se nekoliko godina prije radnje 'Prstenove družine'. Za adaptaciju Tolkienovog materijala su se vratile i scenaristice originalne trilogije, Fran Walsh i Philippa Boyes, a na scenariju rade zajedno s Phoebe Gittins i Artyjem Papageorgioum. 

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu
DNEVNI PREGLED

Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u srijedu

Doznajte što vas očekuje ove srijede 15. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...
Stjepan Hauser otkazao sve koncerte zbog zdravstvenih problema: Evo što je napisao
ZABRINUO OBOŽAVATELJE

Stjepan Hauser otkazao sve koncerte zbog zdravstvenih problema: Evo što je napisao

"Slama mi se srce što moram podijeliti s vama da otkazujem sve koncerte planirane za 2026. godinu zbog zdravstvenog problema koji zahtijeva hitnu pažnju i odmor", objasnio je glazbenik u objavi
FOTO Proslavili su se punašni, a sada su i preko 45 kila mršaviji: Pogledajte kako su se mijenjali
POZNATI GLUMCI

FOTO Proslavili su se punašni, a sada su i preko 45 kila mršaviji: Pogledajte kako su se mijenjali

Brojne svjetske zvijezde posljednjih godina iznenadile su javnost drastičnim mršavljenjem što vježbanjem, što zbog lijekova za mršavljenje, a većinu njih znamo kao punašnije. Glumci nisu iznimka, a Seth Rogen, John Goodman, Rebel Wilson i Kathy Bates samo su neki od njih koji su se "prepolovili" proteklih godina. U galeriji pogledajte kako su se mijenjali.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026