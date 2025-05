Igor Cukrov: Nekad u danu bude bakšiša za polovni auto. U TLZP mi je najteže bilo biti Rozga!

S vestranoga glazbenika Igora Cukrova (40) ulovili smo u pauzi od mnogih gaža i nastupa u showu “Tvoje lice zvuči poznato” Nove TV. Iz nedjelje u nedjelju gledatelje nasmijava, ali i oduševljava izvedbama. Vodičanin je Hrvatsku predstavljao na Eurosongu 2009. godine s pjesmom ‘’Lijepa Tena’’, a s nama je iskreno pričao o tom iskustvu, showu, karijeri, anegdotama iz života, svadbama, kruzerima i obitelji. Samo za Cafe na jedan je dan postao legendarni Hugh Jackman u “Najvećem showmanu”. I dobro se snašao na setu. Pa dame i gospodo... najveći showman... Igor Cukrov.

Koji je bio najveći izazov za vas u showu “Tvoje lice zvuči poznato”? Skoro kad god bacimo pogled na ekran, imate štikle i haljinu?

Iskreno, najveći izazov od svih epizoda nije ni pjevanje ni šminkanje nego umor (smijeh). Mjesec prije početka snimanja imao sam 16 nastupa, što po regiji što po Europi, nekoliko puta i dva u danu. Taj mjesec imao sam dvije prometne nesreće bez većih posljedica i cijeli proces snimanja došao je kao nagla promjena životnog tempa. Ipak, kada rezimiramo, opet bih učinio isto i uživao u svakom trenutku.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Kad smo kod toga, kako je hodati u potpeticama? Jeste li se dobro zabavili i našalili na setu? Imate li kakvu anegdotu?

Odlično sam se zabavio, po prvi put u životu sam stao na štikle i odmah mi je palo na pamet kako će to komentirati moja tvrdokorna muška publika u Dalmaciji. Najsmješnije stvari i komplikacije pojavile su se kad sam trebao funkcionirati s nekoliko slojeva odjeće, šminke, maske, perikom, noktima a da ne narušim cjelokupnu masku. Ponekad bi mi ispao nokat na putu do pozornice i to sam odmah trebao prijaviti nadležnima u šminkeraju, jedan nokat ispadne i vraćaj se u šminku.

Koja vam je transformacija dosad bila najzahtjevnija - fizički i emocionalno? Zašto?

Najzahtjevnija mi je bila transformacija u Jelenu Rozgu. Prvo zato što imam oko 50 kila više od nje, a onda još četiri, pet pari gaća i steznika koji su me uništavali tijekom cijelog dana snimanja. Jelenini pokreti nisu mi svojstveni pogotovo kad ih izvodim na štiklama, tako da je bilo potrebno mnogo truda. Ipak, dobro se nasmijala publika i dobio sam mnogo poruka da su ljudi padali s kauča od smijeha ispred malih ekrana kad su me vidjeli na pozornici.

Postoji li neka uloga koju ste priželjkivali, a gljiva vam ju nije dodijelila?

Priželjkivao sam Tinu Turner i Michaela Jacksona, pa i Stevieja Wondera. Ipak, gljiva je imala svoju viziju moga toka u TLZP-u ove sezone.

Mnogi su pohvalili vašu izvedbu pjesme “Opet si pobijedila” Tonyja Cetinskog. Govore da je najbolja izvedba svih sezona. Jeste se možda čuli s Tonyjem? Kako to komentirate?

Dok sam izvodio Tonyjevu pjesmu ‘Opet si pobijedila’, bio sam u svom (Tonyjevu) elementu i uživao sam, a vidio sam, i publika. Nisam se čuo s Tonyjem, mada smatram, ako je čuo izvedbu, da je bio zadovoljan. Oduvijek sam cijenio Tonyjevo pjevanje i energiju, iako smatram po reakcijama publike, suzama i emocijama, da je moja izvedba Olivera bila ipak posebna.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Kako vaša obitelj reagira na vaše transformacije i nastupe? Pogotovo supruga Katarina i sin Kristijan...

Svi su me podupirali od početka. Čak i kad sam bio najkritičniji, prema samom sebi, bili su puni ohrabrenja. Sin me zafrkavao i još i danas pričamo u šali kao Tony Cetinski, a gospođa Cukrov me u trenucima inspiracije uči kako se pravilno hoda u štiklama (smijeh).

Suprugu ste upoznali na snimanju spota “Mjesečar” u vili Gorana Bregovića. Od svih djevojaka sa seta ona se jedina nije javila da vas poljubi za scenu? Kako ste je uspjeli “obrlatiti”?

Nema tu puno obrlaćivanja ni mudrosti. Kad nešto želim, potrudim se i dobijem. Tako je uvijek bilo. Uvijek sam znao privući sebi ono što sam osjećao da mi na neki način ‘pripada’. Kako u ljubavi, tako i u poslu. Treba samo puno iskrenosti i rada i zrelosti s obje strane.

Čime vas je privukla i što najviše volite kod supruge?

Privukla me je karizmom, jedinstvenim stilom i neposrednošću. Ono što me neprestano drži je njezin optimizam i potpora koju mi pruža u dobrim, ali i lošim danima.

Naginje li vaš sin glazbi? Koliko ima godina i što ga trenutačno zabavlja?

Moj sin ima šest godina, ima glazbeni talent, no već godinu i pol dana trenira nogomet i ide na satove slikarstva. Ne želimo ga još usmjeravati u glazbene vode.

Kako otprilike izgleda vaš idealan dan s obitelji, kad niste u radnom ritmu?

S obzirom na to da živimo u Vodicama, stotinjak metara od plaže, volimo početi dan obiteljskom vožnjom bicikla po plaži i doručkom u omiljenom restoranu. Lijepa Naša je neiscrpan izvor inspiracije i novih mjesta, stoga se trudimo da uvijek istražimo nešto novo, pogotovo otoke, u posljednje vrijeme Lošinj i Rab su za nas nova mjesta na kojima rado boravimo kad nisam u radnom pogonu.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Što vam znači pjesma “Lijepa Tena” danas, 16 godina kasnije?

’Lijepa Tena’ je pjesma koja je obilježila početak moje karijere, rado slušana i tražena na nastupima, svadbama i gostovanjima. Posebno mi je drago što sam čuo od nekih fanova, posebno u Slavoniji, da ih je ta pjesma nadahnula da daju kćerkici ime Tena.

Koliko vam je Eurosong 2009. oblikovao karijeru - u pozitivnom ili, pak, negativnom smislu?

U pozitivnom smislu bila je savršena odskočna daska za širu publiku u Hrvatskoj i inozemstvu, za putovanja i šira životna iskustva, a u negativnom smislu previše velikih standarda koja mora izvođač ispuniti i na neki način dužan je publici, bili ti standardi realni ili nerealni. Eurosong je veliko pjevačko natjecanje i skoro svaki glazbenik bi htio sudjelovati na njemu kao predstavnik svoje zemlje.

Hoćemo li vas opet gledati na Dori? Imate li “apetita” za još koji Eurosong?

U studiju imam nekoliko gotovih pjesama koje samo čekaju da izađu na svjetlo dana, jedna od njih ići će na ‘Biser Jadrana’, tivatski internacionalni festival na kojem sam prošle godine osvojio drugu nagradu. Po pitanju Dore, tu sam rekao svoju konačnu riječ i mislim da nema potrebe ponovno se dokazivati.

Pjevate li još po svadbama i kruzerima? Gdje se danas bolje može zaraditi?

Do dvije godine sam popunjen unaprijed, mada mi telefon zvoni svakodnevno. Najteže je kad popunim, npr., mjesec s 20 nastupa, odradim ih i onda zove još deset ljudi koji su prijatelji vlasnici klubova. Onda počinje prava borba s umorom, ali koja se isplati itekako. Međuljudski odnosi i poštovanje su najbitniji u showbusinessu. Onaj kojem doneseš novac, nikad te ne zaboravlja i to su prijateljstva koja se njeguju godinama. Uglavnom je jedan dobar mjesec potreban da sam miran godinu, dvije dana, bez obzira na to imaš li trenutačni hit ili ne. Bitno je ući u poslovni ‘flow’, a ne neprestano kalkulirati što se više isplati, dati ljudima srce i oni to vrate.

S kruzerima ste počeli 2017. Je li naporno ploviti po cijelom svijetu? Koji vas je grad najviše fascinirao i zašto?

Epizodu s kruzerima sam završio 2021. godine, bilo je jako zanimljivih događaja i iskustava, najviše od svega me radovao svakodnevni kontakt s ljudima i koncerti uživo. Tropski krajevi su mi najdraži, zabačeni otočići Kariba i Španjolska. Jedan od najdražih gradova mi je Havana na Kubi, bio sam puno puta i rado se vraćao. Najradosniji ljudi koje sam ikad sreo, zrak je jednostavno druge boje.

Po svadbama nastupate po cijeloj Hrvatskoj, BiH, Srbiji... imate li kakvu ludu anegdotu s mladencima, gostima. Najvećom napojnicom?

Imam puno anegdota i doživljaja koji su se događali na svadbama, jedan od najoriginalnijih je kad se mladoženja slučajno porezao na čašu, a njegov otac je mislio da ga je porezao i ozlijedio mladenkin rođak. Mladoženjin otac je napao mladenkina rođaka, nastala je opća tuča, a mi smo svirali za pet pijanaca do jutra (smijeh). Bilo je tu od raskida zaruka nekoliko dana prije vjenčanja do pucanja iz kalašnjikova u zrak. Što se tiče napojnica, one su dio posla, ponekad od bakšiša u danu nađe se za polovan automobil.

Foto: sandra simunovic/pixsell

Bavite se duhovnošću, pišete propovijedi i vjerske pjesme. Možete li našim čitateljima izdvojiti koju rečenicu, stih...

Da, pišem propovijedi već nekoliko godina. Ono što bih izdvojio za ovaj intervju je misao jednog afričkog svećenika čije ime neću spomenuti, ali koja mi je dugo vremena bila na pameti, čak i prije nego što sam je susreo u njegovu opusu. ‘Nije bitno koliko čitamo Sv. Pismo, možemo čitati godinama bez rezultata, bitna je sposobnost individualca da pristupi svjetlu Sv. Pisma, a ona varira od pojedinca do pojedinca. Netko pristupi živoj prisutnosti nakon dva dana čitanja, a neko joj nije sposoban pristupiti nakon cjeloživotnog odlaska u crkvu, a kamoli zadržati je i iz nje djelovati’. Inače, volim poslušati YouTube kanal “Omnia Deo” don Josipa Radića, smatram da je jako dubok, sustavan i intelektualan i toplo ga preporučujem.

Koji su vaši budući planovi u glazbi? Imate li neke projekte na kojima trenutačno radite?

Moji budući planovi su održati entuzijazam i puno pozitivne energije za ovaj posao, uživati u procesu stvaranja muzike. Ostalo sve dolazi spontano.

Izjavili ste da vam je hobi renovacija starih dalmatinskih kamenih kuća? To znači da ste se tamo “usidrili”?

Renovacija starih dalmatinskih kamenih kuća mi je hobi koji me uči osnovama života uvijek ispočetka. Težak fizički rad, kreativnost, tišina, radne navike koje i dijete stječe gledajući oca, bijeg iz gradske vreve, ulaganje u nešto što ulazi u obiteljsku tradiciju, činjenica da znaš gdje ti novac ide (smijeh). U svakom slučaju, jedan lijepi hobi. Bavim se renovacijom iz hobija i za eventualni najam u budućnosti.

Zagreb: Glazbenik Igor Cukrov | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Hobi vam je i fitness, koliko se posvećujete tome?

Samo pjevanje je po mom mišljenju profesionalni sport, koristimo cijelo tijelo da bismo proizveli frekvenciju tona i došli do slušatelja. Kod pjevanja se integriraju fizički, duševni i muzički aspekt pjevača i što bolje funkcioniraju, to bi bolji trebao biti učinak, mada fizička sprema i pjevanje jakih tonova nije potvrda da je netko dobar pjevač. Izvan sezone treniram temeljitije i posvećujem se svakom dijelu tijela posebno. U sezoni nastupa treniram ‘seljački’ do nekoliko tisuća sklekova u dva tjedna i lagano joggiram. Ne vodim računa o tome što jedem i kako mi stoji košulja. Pušim do dvije kutije bijelog Marlbora dnevno i za sada funkcionira.