Igor Drvenkar: Moju kćer Liru glazba je pratila i prije rođenja

Početak godine Igor Drvenkar pamtit će zauvijek. Frontmen legendarnog glazbenog sastava Parni valjak u siječnju je postao otac djevojčice Lire, koju je dobio s partnericom Norom. Bio je uz nju na porođaju, a glazba je Liru pratila i prije rođenja kroz svirku i koncerte.

- Pošto je bila na puno koncerata u trbuhu, pratim koje pjesme favorizira i jedna od njezinih uspavanki je 'Gledam je dok spava'. I to mi je baš nekako drago. Umiruje ju zvuk gitare i to baš električne i to onaj pošteni rokerski drive, nema tu malo nježnosti, naravno uz kontroliranu glasnoću - rekao je pjevač za In magazin.

Glazba je u njihovu domu dio svakodnevice.

- Nora je također jedan velik zaljubljenik u glazbu i sve oko nas je doma glazbeno pa je i naš pas Melody pa je nekako bilo prirodno da će nam dijete bit lira. Možda da je došlo prvo dijete prije psa možda bi se zvalo Melody - otkrio je Drvenkar.

Dolazak kćeri dodatno je povezao Igora i Noru. Dijele sličan pogled na život, ritam i navike. Oboje su blizanci u horoskopu, introverti i cijene mir. Kad zapnu oko sitnih, svakodnevnih odluka, znaju ih prepustiti bacanju novčića.

- Stopili smo se u razmišljanjima, karakterima, oboje smo introverti bez obzira na to čime se ja bavim, volim tu samoću i poštujemo tu jedno drugo - dodao je pjevač.

Igor otvoreno govori da je romantičan. Ljubav, kaže, pokazuje kroz djela.

- Mislim da se ljubav pokazuje svaki dan na razne načine, prvenstveno kroz djela jer svi mi možemo pričati lijepe stvari, ali ako ih ne pokazujemo ništa ne vrijede. Cvijeće i ja volim jako da stoji u stanu, tako da je to redovita tjedna tradicija čim vidim da malo uvene odmah pravac cvjećarna - rekao je.

Posao ne staje. Turneja s Parnim valjkom nastavlja se uskoro, a prva postaja bit će Valentinovo u Zadru, gradu iz kojeg je i krenula njegova priča s bendom.

- Tri dana prije ni poslije nisam spavao od adrenalina, stresa, uzbuđenja svih koktela emocija. Parni valjak dolazi s nekim drugim čovjekom tada nakon 47 godina kome to ne bi bilo čudno, ali podrška publike je bila divna i iz koncerta u koncert je sve bolje i mislim da ne mogu biti zahvalniji - zaključio je Drvenkar.

