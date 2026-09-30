Igor Geržina se vraća u Tvornicu Kulture, a posebni gosti su mu Franka Batelić i Ervin Baučić

Saksofonist Igor Geržina nakon gotovo godinu dana ponovno će nastupiti pred zagrebačkom publikom i to u srijedu, 21. listopada, 2026. godine u 20 sati u Velikom pogonu Tvornice Kulture. Na koncertu ‘Crossover Experience’ izvest će instrumentalne izvedbe svjetskih i domaćih hitova klasične, jazz i pop glazbe u novim crossover aranžmanima kao i kompozicije s autorskih albuma, koje se godinama emitiraju na radijskim postajama na četiri kontinenta. Na pozornici će mu se uz veliki ansambl s gudačkim kvartetom pridružiti posebni gosti – Franka i Ervin Baučić.

Foto: promo

- Veselim se ponovnom susretu s publikom u Tvornici, a posebno mi je drago što će mi se pridružiti Franka i Ervin Baučić. S Frankom sam surađivao prije nekoliko godina kada sam gostovao na njezinoj pjesmi ‘Samo s tobom meni Božić je’ pa je bilo vrijeme da opet nešto napravimo. Nedavno me oduševila izvedbom u mjuziklu ‘Six’ kazališta Komedija što me dodatno potaknulo da je pozovem, a ovo će nam biti prvi nastup uživo. S Ervinom sam dugogodišnji prijatelj i suradnik još iz vremena grupe Hotline. Iza nas je puno nastupa i iako se danas rjeđe susrećemo, čim stanemo na pozornicu, odmah proradi ‘stara kemija’ - kaže Geržina. Igor i Ervin poznaju se još od kraja devedesetih godina, a zagrebačka publika sjeća se njihovih legendarnih svirki s Hotlineom u Hard rock cafeu.

- Glazbene preference i karijerni pravci su nam krenuli različitim putem, ali svaka prilika za nastup s Igorom, kojeg smatram jednim od najboljih instrumentalista, posebno mi je veselje - kaže Baučić.

Zagreb: Koncert Zagrebačke filharmonije, Golden age Symphony | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Na repertoaru će se naći hitovi Erica Claptona, Princea, Stinga, Georgea Michaela, Olivera, Gibonnija i Dine Dvornika... Na lanjskom dvosatnom koncertu u punoj Tvornici Kulture, Igor je napravio ne samo glazbeni, već i plesni spektakl što je pokazala rasplesana publika. Ono što ovaj zagrebački koncert čini drugačijim je poseban razglas i to onaj kakav je postavljen u londonskom Royal Albert Hallu.

- Prošle godine ugodno me iznenadio sjajan odaziv publike i atmosfera na koncertu. Publika je pjevala i plesala, a oduševile su me brojne poruke i komentari koje sam dobio na društvenim mrežama. Zato sada idemo korak dalje! Pripremili smo novi repertoar i veselim se što ćemo zajedno stvoriti nezaboravnu večer - ističe Igor.

Zagreb: Pjevač Ervin Baučić | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Posjetitelji će prilikom kupnje ulaznica na parteru moći izabrati stajaća ili sjedeća mjesta za numeriranim visokim stolovima dok će povišena VIP galerija sa sjedećim mjestima imati zaseban šank i posluživanje pića. Ulaznice za su dostupne u sustavu CoreEvent.