Igor Marvin u 'Jokeru' bio je samo na korak do 15.000 eura

Prvi ovotjedni natjecatelj kviza 'Joker' Igor Mavrin umalo je kući otišao s 15.000 eura, no nije htio riskirati na zadnjem pitanju koje je glasilo: Tko je projektirao crkvu Svetog Antuna Padovanskog u Beogradu?“ Među ponuđenim odgovorima nalazili su se A)Frane Cota, B)Jelisaveta Načić, C)Jože Plečnik i D)Nikola Doksat.

Foto: NOVA TV

Budući da su mu pravila igre dopuštala da odustane i osvoji prethodni iznos od 5.000 eura, Igor koji u tom trenutku nije imao više jokera, odlučio je da je za njega najbolje da se povuče.

- Rizik bi u ovom trenutku bio prevelik. Bilo bi to stvarno nagađanje - rekao je Igor te osvojio 5.000 eura. Ipak, da je odgovorio na posljednje pitanje po principu odabira odgovora C, kako je ispričao da kvizaši čine kad ne znaju točan odgovor, osvojio bi maksimalnih 15.000 eura, jer upravo se iza odgovora C skrivao točan odgovor.

Foto: NOVA TV

- Bilo bi puko nagađanjsse u svakom slučaju - ponovio je Igor i kad je saznao da bi njegov odgovor nagađanja također bio točan. Tijekom svih 11 pitanja Igora je pratila sreća, ali pokazao je i zavidno znanje. Iskoristio je sve raspoložive jokere, a na kraju i super joker.

Foto: NOVA TV

Jedino pitanje na koje nije točno odgovorio i na kojem je izgubio dva jokera bilo je: Nosio je titulu posebnog zapadnog ambasadora za trgovinu, kulturu i turizam, koju mu je 1990. dodijelio Čehoslovački predsjednik. O kojem je glazbeniku riječ?

Ponuđeni odgovori bili su: A) Toto Cutugno; B) Frank Zappa; C) David Hasselhof; D) Sting. Igor se odlučio za Stinga, međutim, točan odgovor bio je Frank Zappa.

Foto: NOVA TV

Prave muke zadalo mu je predzadnje pitanje: Dok neki sanjaju o barem jednoj, drugi ih nižu na desetke, koji sportaš ima najviše olimpijskih medalja? A) Usain Bolt B) Michael Phelps C) Carl Lewis D) Larisa Latinjina.

Foto: NOVA TV

U odgovoru mu nije pomogao ni joker, pa je pozvao u pomoć pratnju, svog prijatelja i kvizaša Zdenka, koji mu je pomogao da odgovori točno – Michael Phelps.

Iako je bio samo na korak do 15.000 eura, Igor je kviz završio zadovoljan osvojenim iznosom.