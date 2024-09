Igor napustio 'Život na vagi' pa poručio: 'Ovdje smo da skinemo kilograme, nemojte se dijeliti'

U današnjoj epizodi 'Života na vagi' bilo je na redu novo vaganje, ispod žute crte bili su svi rezultati osim najboljeg, najlošiji rezultat imali su Davorka i Mateo, no kući je otišao Igor jer mu je postalo preteško na treninzima i previše mu nedostaje obitelj. Larisa i Tomislav odlučili su iskoristiti svoj rastući kilogram, koji im je donio tri kilograma prednosti na vaganju zato što smatraju da su imali malo lošiji tjedan.

Antonija i Ivica i dalje imaju imunitet i tako će biti dok treneri i medicinski stručnjaci ne odluče drukčije. Antonija je iskreno rekla kako smatra da joj i dalje stoji ta lijenost u glavi i da se treba još više truditi, no Mirna smatra da je previše kritična prema sebi.

„Netko tko je lijen, ne traži dodatne zadatke kao ti“, govorila joj je trenerica, a Tonka je otkrila kako je u showu sretnija, ima više samopouzdanja, opuštenija i pričljivija.

Foto: RTL

Ivica jedva čeka da počne vježbati s ostalima te je još jednom rekao da mu je žao što su njegovi bližnji morali puno toga raditi za njega jer sam to nije mogao. „Moglo bi se reći da me obitelj razmazila, a ja sam to objeručke prihvatio“, objasnio je, a svi su primijetili kako se i on više opustio u showu.

Foto: RTL

Prošli put Antonija je imala 204,4 kilograma, sada je izgubila 4,9 kilograma, što je 2,4% tjelesne mase. Svi su vrlo emotivno doživjeli njezin rezultat, a ona se od sreće rasplakala. Ukupno su izgubili 8,7 kilograma, što je 2% tjelesne mase. „Prekrasan je osjećaj“, rekla je Antonija.

Sljedeći su bili Esmir i Antonio za kojeg su svi primijetili da je postao veseliji i opušteniji, čak je priznao da Esmiru masira i depilira leđa, a potom pričao o ljubavi: „Htio bih imati curu koja je normalna, neiskvarena, nema veze koja je boja kose, sve mi paše, a dalje bih vidio.

Foto: RTL

“ Esmir je rekao kako mu i dalje fali janjetina, no Larisa smatra da je dobar glumac i ne želi naučiti brojiti kalorije. „Ne razumijem se u te kalorije, jedem otprilike“, priznao je Esmir i napomenuo da ni nutricionisti ne znaju točno. Primjerice, kažu pojedite jednu jabuku, a ne kažu grame, a nijedna jabuka nije iste veličine i slično.

Prošli put Esmir je imao 146,6 kilograma, sad je skinuo 4,9 kilograma, što je 3,3% tjelesne mase dok je Antonio imao 143,6 kilograma, sad je skinuo 2,4 kilograma, što je 1,7% tjelesne mase. „Mislio sam da ću skinuti puno više, a Esmir je mašina“, komentirao je Antonio i opet rekao da će se potruditi da sljedeći put bude bolji od njega.

„Zezaju se sa mnom za te kalorije, a ja jedem duplo više od njih i duplo više gubim“, rekao je Esmir. Skupa su izgubili 7,3 kilograma, što je 2,5% tjelesne mase.

Foto: RTL

Davorka i Mateo su priznali da su dobar par, kao brat i sestra te da im je obitelj najdraža tema. Prošli put Mateo je imao 184,9 kilograma, sad je izgubio 2,9 kilograma, što je 1,6% tjelesne mase. Zaključio je da, osim kilaže, mora promijeniti glavu. Davorka je na posljednjem vaganju imala 130,8 kilograma, sad je izgubila 2,3 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase. Zajedno su izgubili 5,2 kilograma, što je 1,6% tjelesne mase. Oboje nisu bili zadovoljni rezultatom.

Foto: RTL

Prošli put Larisa je imala 103,8 kilograma, sad je izgubila 2,4 kilograma, što je 2,3% tjelesne mase. Tomislav je imao 154,2 kilograma, sad je izgubio 2,5 kilograma, što je 1,6% tjelesne mase. Tomislav je priznao da je racionalan tip dok je Larisa sva u emocijama, a oboje nisu bili zadovoljni rezultatima na vagi. Skupa su izgubili 4,9 kilograma, što je 1,9% tjelesne mase, no kada su im se pribrojila tri kilograma prednosti - izgubili su 7,9 kilograma, odnosno, 3,1% tjelesne mase.

„Bila je pametna odluka što smo odlučili iskoristiti te kilograme“, zaključili su.

Foto: RTL

Dobro raspoložene, na vagu su stigle Maja i Nikolina. Maja je pričala o djeci, a Nikolina priznala kako sad prvi put misli na sebe te da su je kumine riječi potaknule da povjeruje kako su joj uvijek drugi bili važniji. Maja je prošli put imala 103,2 kilograma, sad je izgubila 1,9 kilograma, što je tjelesne 1,8% mase. Na posljednjem vaganju Nikolina je imala 153,3 kilograma, izgubila je 3,1 kilogram, odnosno, 2% tjelesne mase. Ukupno su izgubile pet kilograma, što je 1,9% tjelesne mase.

Ninu je razočaralo prošlo vaganje i zato se više trudila, a i treneri su je pohvalili. Dodala je i da se poboljšao Igorov i njezin odnos, a on kaže da nije bio dobar na treninzima i da mu nedostaje obitelj. Prošli put imao je 142,4 kilograma, izgubio je 3,2 kilograma, što je 2,2% tjelesne mase. Nina je prošli put imala 124,6 kilograma, sad je izgubila 2,3 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase, a presretna je jer su joj se ciklusi uskladili.

„Izgleda mi je bitan, ali mi je zdravlje na prvom mjestu“, komentirala je Nina koja se želi ostvariti kao majka. Ukupno su skinuli 5,5 kilograma, što je 2,1% tjelesne mase.

Foto: RTL

Alina je objašnjavala da zbog raznih bolesti nije naučila plivati, ali i da će je Marija naučiti. Treneri su komentirali kako se na Mariji najviše vidi psihička promjena jer istinski uživa u treninzima i nije toliko opterećena rezultatima, a ona je ponosno rekla da je prvi put malo i potrčala. Na posljednjem vaganju Alina je imala 134,2 kilograma, sad je skinula 2,8 kilograma, što je 2,1% tjelesne mase dok je Marija prošli put imala 153,1 kilogram, izgubila je 2,5 kilograma, što je 1,6% tjelesne mase i malo se rastužila jer je očekivala više. Ukupno su izgubile 5,3 kilograma, što je 1,8% tjelesne mase.

Foto: RTL

Bilo je vrijeme za glasanje, jedini sigurni bili su Larisa i Tomislav, a Igor je izrazio želju da svi napišu njegovo ime. Iako su bili tužni, svi su poštovali Igorovu želju.

„Ljudi, držite se. Došli smo ovdje skinuti kilograme, nemojte se dijeliti. Shvatite, nema podjele“, poručio je svima Igor dok Larisa smatra da su se već podijeliti.

Foto: RTL

„Svi smo mi u dobrim odnosima, ali ne možeš biti sa svima u najboljim odnosima, ali počele su kalkulacije“, otkrila je Nikolina, a Igor obećao da će gristi i kod kuće te da u finalu želi imati ispod sto kilograma.