Štimac uložio milijune u hotel i krahirao: 'To je prevelik teret'

Bivši Vatreni nije se proslavio svojim poslovnim investicijama. Diskoteke, kladionica, ulaganje u Hajduk...ništa od toga nije uspjelo. Pokušaj da uđe u turizam s luksuznim hotelom također je neslavno propao

<p>Preteča “vatrenog turizma“, odnosno ulaska nogometaša u hotelijerski biznis, bio je <strong>Igor Štimac </strong>(52), koji je prije 14 godina kupio hotel Therapia u Crikvenici.</p><p>- Nemam iskustva, ali imam volje - bile su riječi legendarnog nogometaša, danas nogometnog trenera, otvarajući hotel. Početkom 2003. kupio je hotel za 5,4 milijuna eura od crikveničke tvrtke Jadran, a u uređenje je, kako je rekao u jednom od intervjua, uložio deset milijuna eura.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vila Marija Mandžukića</strong></p><p>- Sve što je bilo staro u hotelu, a činilo se upotrebljivim, dali smo servisirati, od lustera, ogledala, slika pa nadalje. To je vrijednost hotela. Sve ostalo je novo i radilo se iz početka - rekao je Štimac svojedobno za Nacional.</p><p>Velebno hotelsko zdanje, najstarije na tom dijelu rivijere, sagrađeno je davne 1895. godine. Sa Štimčevom rekonstrukcijom Therapia je dobila četiri zvjezdice, a spoj arhitekture secesije i klasicizma prostirao se na 32 tisuće četvornih metara. U svojem sklopu imao je 109 smještajnih jedinica, od čega 17 apartmana.</p><p>Hotel je bio orijentiran na zdravstveni turizam zahvaljujući brojnim wellness sadržajima i cjelogodišnjem poslovanju.</p><p>- Vratili smo Therapiji stari sjaj koji će, nadamo se, privući mnoge na dolazak u Crikvenicu, u kojoj neće nedostajati sadržaja sličnih onim koje smo organizirali na Bolu - rekao je uoči otvorenja Štimac, koji je na Braču imao poznatu diskoteku Faces.</p><p>Therapia je otvorena spektakularnim vatrometom, a među uzvanicima bili su <strong>Ćiro</strong> <strong>Blažević</strong>, <strong>Giuliano</strong>, <strong>Nikola Jerkan</strong>, <strong>Ivan Mikulić</strong>... Zabavno-glazbeni program vodio je <strong>Joško Lokas</strong>, a pjevali su <strong>Jelena Radan</strong>, klapa <strong>Intrade </strong>i <strong>Cubismo</strong>. Hotel je imao 220 kreveta i zapošljavao pedesetak radnika.</p><p>Kad je hotel otvoren, ostvarivao je 4000 noćenja mjesečno. Gosti su na raspolaganju imali 17 raskošno opremljenih apartmana i 92 sobe s balkonskim lođama okrenutima prema moru, unutarnji i vanjski bazen, wellness centar, teretanu, dva teniska teretana, minigolf... Već početkom 2013. počelo se šuškati da Štimac prodaje Therapiju, a da je to ipak istina postalo je jasno krajem te godine, kad je novi austrijski hotelijer potvrdio da kupuje hotel i mijenja ime u Kvarner Palace. Štimac je do kupnje hotela nanizao mnoštvo titula uz svoje ime. Bivši nogometaš Hajduka i nogometne reprezentacije, bivši suvlasnik kladionice Sport Tip te bivši vlasnik diskoteka Masters u Splitu i Faces na Braču.</p><p>- Na kupnju hotela tad su me navele okolnosti. Prigoda. Nisam imao iskustva u tome, ušao sam u to da investiram i zaradim - kaže nam danas Igor Štimac.</p><p>Komentirao je i ulazak nogometaša <strong>Dejana Lovrena </strong>i <strong>Ivana Rakitića </strong>u hotelijerstvo. Oni u Novalji na otoku Pagu imaju hotele.</p><p>- Siguran sam da su i ti momci napravili taj potez da zarade - kaže nam Štimac.</p><p>Svojedobno je rekao da ne isključuje daljnje osvajanje hotelijerskog biznisa kupnjom hotela Therapia pa nas je zanimalo kakvog je danas mišljenja.</p><p>- Sve ima svoje vrijeme i okolnosti. Danas su krediti puno povoljniji, postoje subvencije... Onda je bilo zahtjevnije - govori Štimac. Nakon sedam godina poslovanja izašao je iz tog biznisa. Objasnio je i zašto.</p><p>- Postao mi je opterećenje. Bilo je okolnosti koje nisu pogodovale situaciji, poput kredita u švicarcima. Zatim spori razvoj općine Crikvenica kao takve koji nije pratio što smo radili. To su stvari koje nisu direktno vezane za vas, ali indirektno jesu - kaže Štimac.</p><p>Na pitanje bi li ponovio to iskustvo, Štimac odgovara: “Moguće, zašto ne. Svaki dan razmišljam o nekom novom privatnom biznisu”. I za kraj smo aktualnog nogometnog izbornika Indije pitali što ga danas najviše raduje.</p><p>- Vrijeme s obitelji - odgovorio je bez razmišljanja Štimac, kojemu je obitelj u Splitu. Iz veze sa životnom partnericom, bivšom splitskom manekenkom Lanom Bucat ima dvoje djece, a iz braka sa Suzanom Žunić, Miss Jugoslavije 1988., ima troje djece. </p>