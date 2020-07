Starletu na Instagramu prati 395.000 ljudi. Osim \u0161to joj 'nabijaju na nos' njezine pogre\u0161ke u Photoshopu, nerijetko se osvr\u0107u na njezine atribute. U svoj je izgled navodno ulo\u017eila 150.000 kuna. Podvrgnula se plasti\u010dnim operacijama te uve\u0107ala grudi i usne. Tako\u0111er, priznala je kako je smanjila\u00a0nos i uljep\u0161ala zube.\u00a0

Igrice u Photoshopu: 'Grudi su ti tako velike ili ti je glava mala?'

Sorajini pratitelji na nekoliko su njezinih objava primijetili kako često koristi Photoshop za uljepšavanje svojih fotografija. No, često joj ne polazi za rukom pa radi greške

<p>Crnogorska starleta <strong>Soraja Vučelić </strong>(33) na društvenim mrežama redovito objavljuje svoje golišave fotografije. No njezini pratitelji prestali su je hvaliti na račun njezina izgleda. Primijetili su kako se često voli igrati u Photoshopu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Soraja pokazala svoj luksuzni apartman </strong></p><p>Najprije ih je zaintrigirala kada si je 'produžila' noge, a potom i vrat. Na posljednjoj fotografiji koju je objavila svu pažnju privukle su njezine grudi. Odjenula je ružičastu haljinu koja joj je istaknula dekolte. No, pratiteljima je zapelo za oko kako su joj grudi tako velike u odnosu na ostatak tijela.</p><p>- Ja ne znam jesu li ti grudi tako velike ili ti je glava tako mala? - pitala ju je jedna pratiteljica u komentarima.</p><p>Soraja se na komentar nije obazirala, ali je druga pratiteljica dodala kako bi joj bilo zanimljivo vidjeti tu fotografiju prije i poslije fotošopiranja.</p><p>A prije toga, prema procjeni njezinih pratitelja, Vučelić je napravila još jednu grešku. Objavila je snimku na Instagramu na koju je primijenila efekt kako bi izgledala što mlađe. Mnogi su se složili kako izgleda neprepoznatljivo.</p><p>- Imaš li ogledalo doma? Nešto si se pomladila. Što si to napravila? - pisali su joj.</p><p>Starletu na Instagramu prati 395.000 ljudi. Osim što joj 'nabijaju na nos' njezine pogreške u Photoshopu, nerijetko se osvrću na njezine atribute. U svoj je izgled navodno uložila 150.000 kuna. Podvrgnula se plastičnim operacijama te uvećala grudi i usne. Također, priznala je kako je smanjila nos i uljepšala zube. </p><p> </p><p> </p>