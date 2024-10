Ilona se nije pojavila kod Ivice, a Ivana je u 'Ljubav je na selu' otkrila: 'Bila sam udana 12 sati'

Vrijeme je da i ostatak farmera dočeka svoje odabranice u showu 'Ljubav je na selu', a prvi među njima bio je Željko. Njemu stižu Vesna, Petra i Marija.

- Jedva ga čekam vidjeti! Voljela bih da to opstane, da se još bolje upoznamo. Karakterno se podudaramo - otkrila je Vesna.

Iz Kragujevca u Ogulin je doputovala i Marija, koja je već od privih susreta vrlo emotivno pričala o Željku i spajanju njihovih duša.

- Koliko je Željko spreman za novu ljubav, morala bih s njim provesti neko određeno vrijeme... Da mogu vidjeti je li to ono pravo - poručila je Marija.

A dok su skupa čekale odlazak do Željkove kuće, Vesna je podbola Mariju da ovo možda nije prvi put da ide kod farmera:

- Možda sam već i bila, ali nebitno...

Obje su zaključile da nikako me mogu pronaći zajednički jezik i nisu kliknule međusobno.

- Mislim da bismo Željko i ja mogli naći neke zajedničke interese koji bi nas mogli spojiti - poručila je Petra.

Željko je dame dočekao u svom dvorištu, a voditeljici Aniti Martinović priznao je da je nervozan i da je za svoje dame pripremio neke seoske poslove.

- Postavit ću se kao gazda - obećao je.

Željkova majka, koja mu je najveća podrška, poželjela je odmah upoznati njegove dame, a suze radosnice nije mogla sakriti.

Najstariji farmer Zlatko bio je spreman dočekati Antoniju, Blanku i Bernardu. Dok su dame dolazile, farmer je pripremio bogati ručak kako bi ih impresionirao.

Antonija je priznala da mu je pisala zbog brkova, koje je imao i njezin bivši muž. Blanka je prije dolaska svom farmeru odlučila kupiti lijek za potenciju.

- Taj lijek je dobar za cirkulaciju i da ima više energije - rekla je kroz smijeh, a njezin je dar nasmijao i Zlatka.

- Bilo mi je drago da su došle, da se upoznamo detaljno - poručio je farmer i pozvao ih u svoj dom.

Ivici na imanje stižu Ilona, Amra i Ivana, a neke od njih već će od prve minute pokazati da su rođene-spremne za osvajanje.

- Ne može me ništa srušiti. Slava koju sam stekla u 'Ljubav je na selu' mi godi. Naravno, tražim muža - kazala je Amra koja se s Ivicom na jednom spoju već ljubila:

- Prijavila sam se za njega jer ima zečeve, i zato što je zgodan, a vidjet ćemo koliko je pametan. Hormoni kako rade, mislim da bi se moglo nešto desiti.

Ivana iz Sarajeva ubrzo joj se pridružila na odredištu u Lipovljanima, a Amra je otkrila da ne vidi u njoj baš nikakvu konkurenciju.

- Bila sam udana, i to punih 12 dana. Nije išlo kako sam ja htjela. Nešto mi ne imponiraju u zadnje vrijeme ti prilasci muškaraca. Više se volim malo s njima poigrati i onda ih samo ostavim kad vidim da to nije to. Tražim jakog muškarca koji će me znati malo obuzdati jer sam ja malo divlja - otkrila je.

U prilogu o sebi, Ilona, za koju je farmer već priznao da se u nju zaljubio i najviše je čeka, otkrila je da trenutno radi kao vozačica taksija, a u slobodno vrijeme voli i pecati.

- Voljela bih se ostvariti najviše kao majka i kao supruga. Do sada sam imala svakakva ljubavna iskustva, smatram da je to dio života. Za mene je ljubav poštenje, razumijevanje i iskrenost. Oko mene se treba potruditi dosta. Muškarac koji mene dobije, dobit će kompletnu ženu - kazala je pa dodala:

- Ivica je potpuno nebo i zemlja razlika od mojih bivših dečki.

Ilona se nije pojavila na mjestu susreta, a Ivani to nije najbolje sjelo:

- Princeza je kasnila, ne znam zašto, mislim da to nije fer. Kasni dramski, kraljica, da je svi čekamo!

- Ako dođe, dobro došla, ako ne, još i bolje. Ja nju ne čekam, ja sam došla zbog Ivice - složila se i Amra.

Dvije djevojke odlučile su krenuti same do kuće svoga farmera...

- Srce mi je zaigralo, bilo mi je drago što ih vidim - priznao je Ivica kad ih je ugledao, a Ivana je primijetila da je smršavio:

- Sad je puno privlačniji.

Farmera je zabrinula činjenica da Ilona nije došla s njima.

- Možda je našla novog dečka, mi smo je čekale - bocnule su ga djevojke:

- Imamo malo više vremena da budemo s Ivicom, da ga malo više obradimo, to ide nama u korist.