Ilona sve više sumnja u zaruke s Ivicom: 'Ne želim ju izgubiti!'

Iza nas je nova epizoda 'Ljubav je na selu'. Nakon žestoke svađe sa Zlatkom na večeri, Blanka i Antonija otišle su spavati u hotel. „Ako bi nam se ispričao... Dala bih mu još jednu šansu da odradimo to romantično putovanje, ali samo kao prijatelji“, poručila je Antonija nakon što je prespavala, „Bio je sam, ostat će sam. On nije čovjek koji će učiniti jednu ženu sretnom.“

„Nema nikakve romantike, ništa, kupim se i ćao“, poručila je Blanka.

Ivo i Milena dobro se zabavljaju u Gorskom kotaru, a iako su oboje odlučili da će ići korak po korak, farmer je ujutro tajanstveno obznanio: „Prekrasno je bilo spavati, prekrasno je bilo buditi se uz Milenu. Prešlo je to na malo veći nivo. Naš odnos napreduje, ide sve dublje i dublje.“

Foto: RTL

„Ne bih više stupala u brak, ali u partnerstvo s nekim, da, i on je isto za tu verziju“, dodala je Milena.

Ivica je poslao Ivanu kući

Nakon Ivanina odlaska, Ivica i Ilona ostali su uživati u čarima Lonjskoga polja i uputili se na vožnju rijekom.

„Mislila sam da će me voditi na kruzer, a on mene na neki plovak. Mislila sam da će biti malo romantičnije“, rekla je, no ipak su zagrljeni uživali u prirodi.

Foto: RTL

„Ti ćeš biti moja buduća roda, rode nose djecu“, poručio joj je Ivica, a Ilona je kazala da joj je ovo sve ipak malo prebrzo.

„Nadam se jednoj stabilnoj vezi i čvrstom braku do kraja života, želio bih da taj odnos potraje i da bude vječan“, poručio je mladi farmer.

Željko i Tatjana razmjenjuju nježnosti na Visu

U Sarajevu, Ruži je već bilo pomalo dosta Ilije, a posebno mu je zamjerila stalnu želju za iskazivanjem nježnosti, umjesto za razgovorom: „Nemamo nikakvih zajedničkih tema.“

Foto: RTL

Ilija je obećao da će još pokušati osvojiti je: „Ruža već dvije sezone glumi, nije našla ljubav.“

Željko i Tatjana uživali su u Visu, moru i jedno drugome, prepričavajući zajedničke trenutke i uspomene. Kupanje u moru bila je još jedna prilika za poljupce i zagrljaje.

Foto: RTL

„Spasila si me, iskreno“, otkrio joj je Željko.

Valentina i Toni šetali su Korčulom, a nisu propustili priliku fotografirati se, ali i pogledati izloge s prstenjem.

„Znam što očekuje u skorije vrijeme, tako da malo vidim i ja što joj se sviđa. U Korčuli možda je mjesto za zaruke, ali mislim da je trenutno još prerano. Sad sam na pedeset posto da kleknem“, kazao je Toni, a Valentina je poručila da voli veće cirkone.

Foto: RTL

Zlatko se ispričao svojim djevojkama

Blanka i Antonija odlučile su po posljednji put porazgovarati sa Zlatkom.

„Malo su bile povišene tenzije, a ja jesam takav temperamentan, možete li mi to oprostiti?“ upitao ih je.

Foto: RTL

Zlatko je prvi put pokazao dozu kajanja, a one su njegovu ispriku prihvatile. Farmer im je kazao da bi jednu od njih pozvao na romantično putovanje, a njegov je odabir bila Antonija.

„Da me izabrao, ne bih išla. Imam i ja svoje ja i principe“, poručila je Blanka.

Foto: RTL

„Ja ću pristati na tvoju želju, ali u prijateljskom stilu“, dodala je i Antonija, a farmer se složio.

Ivica i Ilona stigli su na svoje odredište, jezero Balaton, a zaljubljeni Ivica potrudio se prirediti romantično buđenje uz doručak.

„Mene su te zaruke dovele pred gotov čin. Još nisu prešle u brak, tako da, da se Ivica ne opusti, nije to još ništa sigurno“, kazala je na izjavama Ilona.

Foto: RTL

„Ne želim je izgubiti, možda je zato ta inicijativa prebrza i prebrzopleto... To je to! Ja u životu nisam sreo takvu osobu“, bio je siguran farmer, „Iskreno je volim svim srcem, možda ona to ne shvaća tako. To je osoba za mene!“

„Što sam duže s njim tu, već počinju isplivavati neke mane, njegova nesigurnost. Želim samo da vidimo jesmo li kompatibilni, možemo li kao par zajedno nastaviti budućnost'', dodala je Ilona sumnjičavo, „On govori ono što ja želim čuti. Ja se s njim ne mogu ni posvađati... Osjećam se kao da sam majka koja ga špota.“

Anamarija se udaljavala od Darka

Ilija i Ruža otišli su na kratki izlet na Vrelo Bosne, a farmera je i dalje mučila njihova zajednička budućnost. Ruža je u njemu vidjela sve više mana: „Kad budeš mišiće nabio, bit će onda. Malo u teretanu, trenirati. Samo sjediš na internetu, tražiš ženske pored mene ovakve. Gdje to ide?“

„Ma nije me uvrijedila“, kazao je Ilija.

Na Visu, Anamarija se sve više udaljavala od Darka:

„Mislim da sam krivo procijenila farmera kojem sam pisala... Ovdje, kad razgovaramo i kako se družimo, ja sam i muško i žensko. Ne mogu ja to biti, onda ću radije biti sama.“

Foto: RTL

„Pokušavam, sve moguće dajem od sebe da se ta iskra pokrene koja se malo ugasila“, priznao je farmer.

Zajedno su izašli na terasu, a farmer je priznao kako je očekivao da će na ovom putovanju biti zajedno u sobi, no za Anamariju to nije dolazilo u obzir.

Foto: RTL

„Nismo par, to ne ide, ne poznajemo se toliko da bismo bili zajedno u sobi. Toliko si bliski nismo“; poručila je ozbiljno, „Bilo što da napravi sad, tu nikakve intime nema... Vidim da to ne može ići u tome smjeru.“