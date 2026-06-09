Ima disleksiju, do 26. godine je bio djevac zbog majke: Jimmy Carr uskoro stiže u pulsku Arenu

Kralj britanskog stand-upa Jimmy Carr već više od dva desetljeća oduševljava publiku svojim prepoznatljivim stilom – sarkastičnim britanskim humorom, munjevito brzim one-linerima i besprijekornom interakcijom s publikom. Zato ne čudi da su ulaznice za Zlatni parter za njegov nastup u pulskoj Areni 29. srpnja - već rasprodane! U prodaji je još mali broj ulaznica za srebrni parter i tribine.

Britanski The Guardian Carra je opisao kao „komičarskog heroja našeg vremena“, što je potvrdila i publika diljem svijeta. Njegovu posljednju turneju „Terribly Funny“, u sklopu koje je održao i rasprodane nastupe u Zagrebu, Beogradu, Ljubljani, Skopju i Sarajevu, pogledalo je više od 1,2 milijuna ljudi u čak 45 država, čime je Carr postao komičar s najvećom internacionalnom turnejom u povijesti.

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Kada nije u svojoj hiper-ciničnoj scenskoj personi, fokusiran je na samousavršavanje, upornost i pomaganje drugima. Nekoliko pozitivnih i duboko ljudskih činjenica naglašavaju tu njegovu stranu:

Kao djetetu dijagnosticirana mu je teška disleksija. Do otprilike 11. godine nije mogao čitati ni pisati na razini svojih vršnjaka. Unatoč toj ogromnoj ranoj obrazovnoj prepreci, potpuno se preokrenuo čistom upornošću, na kraju osiguravši mjesto na prestižnom Sveučilištu Cambridge, gdje je diplomirao s najvišim ocjenama.

Bio je nevin do 26. godine. Carr otvoreno priznaje da je njegova duboka, kompleksna odanost majci – kojoj je bio poput zamjenskog partnera i podrška kroz tešku depresiju nakon razvoda roditelja – pridonijela tome da nevjerojatno kasno stupi u romantične veze. U intervjuu se šali kako se boji da zbog toga zvuči kao "stariji incel", napominjući da je, iako je imao nevjerojatno bliske i intimne odnose sa ženama, bio katastrofalan u čitanju znakova i stalno je sam sebe stavljao u "friend-zone".

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Napustio je udoban i bogat korporativni život kako bi slijedio svoju strast. Prije komedije, Carr je bio marketinški stručnjak u tvrtki Shell. Imao je sjajnu plaću, lijepu kuću i sportski automobil – u suštini, do sredine 20-ih postigao je ono što društvo smatra "uspješnim životom". Osjećajući se potpuno neispunjenim, odlučio je "spaliti sve mostove". Dao je otkaz, rasprodao imovinu i preuzeo ogroman financijski rizik kako bi počeo od nule na večerima otvorenog mikrofona.

Komediju tretira kao uslugu mentalnom zdravlju. Carr je vrlo glasan o psihološkim prednostima smijeha. Vjeruje da komedija služi kao ključni ventil za emocionalno pražnjenje, posebno za ljude koji prolaze kroz mračna razdoblja. Često govori o mentalnom zdravlju muškaraca i koristi svoju platformu kako bi potaknuo mlade ljude u krizi da pronađu konstruktivne izlaze i potraže pomoć.

Znanstveno je dokazano da je "najsmješniji čovjek u Britaniji". U fascinantnoj studiji o znanosti smijeha, istraživači su mjerili reakciju publike (specifično trajanje i intenzitet smijeha po minuti) kod raznih vrhunskih britanskih komičara. Carr je matematički izbio na prvo mjesto, potvrdivši da njegov strogi sustav pisanja (velik broj fora u minuti) doista djeluje na neurološkoj razini.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Tiho se bavi velikim humanitarnim radom. Dok su njegove šale na pozornici često usmjerene na humanitarne koncepte radi šoka, izvan pozornice on je veliki podupiratelj organizacija poput Comic Relief, zaklade Bob Woodruff (koja pomaže veteranima i njihovim obiteljima) te organizacija posvećenih borbi protiv raka i pomoći nakon katastrofa. Redovito donira svoje vrijeme za dobrotvorne događaje koji su prikupili milijune dolara diljem svijeta.

Ne propustite večer vrhunskog stand-upa pod zvjezdanim nebom u spektakularnoj pulskoj Areni.

Program se izvodi u potpunosti na engleskom jeziku, bez simultanog prijevoda i ne preporučuje se mlađima od 16 godina. Ulaznice su dostupne na Entrio.hr.

Jimmyja Carra u Pulu dovodi Aquarius Records u suradnji sa Spindrift Promotions, koji su do sada u Hrvatsku i regiju, uz Jimmyja, doveli neka od najblistavijih imena stand-upa današnjice poput Daniela Slossa, Dylana Morana, Bob the Drag Queen, Tommyja Tiernana, Eddieja Izzarda, Kaia Humphriesa te spoken word velikane profesora Briana Coxa i astronauta Chrisa Hadfielda.