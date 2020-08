Ima novi biznis: Pečem pizze, konobarim, razmišljam o selidbi

<p>Ja sam Ante Čulo iz Ljubuškog, zovu me Antimon, rekao je prije 20-ak godina <strong>Ahmed Al Rahim </strong>u emisiji “Večernja škola”. Hrvatima nije trebalo puno da zavole njega i ostatak ekipe, a on je zauvijek ostao Antimon... Danas više ne glumi. Ima novi biznis. Ušao je u svijet gastronomije i vodi restoran “Grizzly” u Velom Lošinju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Crnčim tu cijeli dan, ha-ha-ha - odmah okreće na humor legendarni Antimon.</p><p>- Vodim restoran već treću godinu. Najveći problem mi je pronaći radnu snagu. S liste koju mi je poslao Zavod nije mi se nitko javio - priča nam iskreno i odmah nastavlja:</p><p>- Vodim restoran, ali i radim sve ostalo što treba. Pečem pizze, konobarim, odlazim u nabavke... Ma sve što zatreba.<br/> A takav ritam života mu se isplatio.</p><p>- Smršavio sam 12 kilograma. Samo se topim kraj peći za pizzu - smije se Sudanac, koji je u bivšu državu stigao kao student. No umjesto da postane inženjer građevinarstva, postao je glumac, komičar, pa sad i ugostitelj. I sretan je sa životnim putem koji je odabrao u Hrvatskoj...</p><p>- Vodio sam već restoran u Zagrebu s bliskoistočnom hranom, tako da imam dosta iskustva. Ovdje u Lošinju su me super prihvatili, a ja im vraćam tako da organiziram svirku na otvorenom i male feštice - kaže Antimon, kojega muči jedna stvar.</p><p>- Nije mi jasno kako je moj Veli Lošinj manji od Malog Lošinja. Ha-ha-ha - smije se popularni učenik “Večernje škole”.<br/> Ni publika ga nije zaboravila. Začudilo ga je što su i mlađe generacije upoznate s njegovim likom i djelom.</p><p>- Još me prepoznaju, kako da ne! Čak i djeca dolaze da se fotkaju sa mnom. Pitaju me kako je bilo u školi, a ja se šalim da se školovanje isplatilo - kaže gospon Čulo. U dobrim odnosima ostao je i s kolegama sa seta, Denisom (<strong>Mladen Horvat)</strong> i Blažom (<strong>Damir Folnegović)</strong>.</p><p>- Baš su neki dan bili kod mene. Trebali su ostati dva dana, a na kraju su ostali četiri. Toliko im se svidjelo tu kod mene. Samo zezanje i ljubav - kaže nam Antimon. Sezona, čini se, neće još dugo trajati pa nas je zanimalo kakve planove ima za jesen i zimu.</p><p>- Nakon sezone za Irsku, Norvešku... Negdje gdje je plaća radniku veća nego nama kirurgu. Imam ja i tajne svoje recepte, ispekao sam zanat. </p><p> </p>