Imaju ime koje se rijetki usude izgovoriti naglas: 'Pet nas je na pozornici, ali šest u bendu'

Imaju jedno od najprovokativnijih imena na domaćoj glazbenoj sceni, iza sebe 15 godina postojanja, brojne koncerte i priču koja je mogla završiti puno ranije. No zagrebački punk rock bend Pičke Vrište ne samo da se vratio na pozornice nego je posljednjih godina ponovno pronašao energiju zbog koje je sve i počelo. S novim albumom "Memento Mori", koncertima diljem regije i velikim zagrebačkim nastupom koji ih uskoro očekuje u Vintage Industrial Baru, bend dokazuje da neke glazbene priče jednostavno ne završavaju tako lako.

Iako bi se 2026. godina mogla opisati kao njihovo drugo rođenje, Nino Rašidagić objašnjava da je povratak zapravo započeo nekoliko godina ranije. Sve je krenulo gotovo slučajno, jednim razgovorom i idejom koja se u tom trenutku činila kao nešto što nemaju razloga ne pokušati.

- Točnije, 2024. je godina kada smo ponovno oživjeli kao bend, kada smo nastupili na Punk Rock Holidayu, a još točnije, 2023. je u pitanju, kada smo dobili poziv da nastupimo na PRH-u. Nešto što je počelo kao "nothing to lose" moment između mene i Marinka, koji je predložio da pošaljemo "Nedovršenu priču" kao prijavu za PRH, na kraju se pokazalo kao stvar koja nas je vratila u život. Ova godina ipak je zacementirala činjenicu da smo živi i da imamo još puno toga za reći - ispričao nam je Nino.

Njihov novi album nosi naziv "Memento Mori", latinski izraz koji podsjeća na neizbježnost smrti. Iako bi se na prvi pogled moglo zaključiti da je riječ o izrazito mračnom izdanju, članovi benda u njemu pronalaze upravo suprotnu poruku. Za njih je svijest o prolaznosti prije svega podsjetnik da treba živjeti punim plućima, cijeniti ljude oko sebe i ne odgađati ono što ih čini sretnima.

- "Sjeti se da moraš umrijeti" predstavlja da je život kratak i da ga zbog toga treba maksimalno iskoristiti, što kao "ponovno rođeni" bend imamo apsolutnu namjeru. Više nego ikad cijenimo svaki zajednički trenutak. Između ostalog, zato smo i za cover albuma izabrali cvijet narcisa, glasnika proljeća i novog života, otpornog na nepovoljnu okolinu. Borba je vječna, borimo se do kraja, ali obavezno zajedno! - poručuje Nino.

Iza energičnih gitara, punk rock ritmova i prepoznatljive izravnosti kriju se i vrlo osobne priče. Novi album bavi se gubitkom, strahom, prolaznošću i sjećanjima, a pojedine pjesme članovima benda imaju posebno emotivno značenje. Među njima se izdvaja "Sjećam Se", nastavak pjesme "Sjeti Se", posvećen njihovom tragično preminulom prijatelju i nekadašnjem pjevaču Ivanu Antoliću.

Nino otkriva kako je upravo ta pjesma, premda je nastala gotovo nevjerojatnom lakoćom, na sve njih ostavila najdublji trag. Napisao ju je gitarist Tomislav, koji je, kako kaže, uspio pretočiti zajedničke osjećaje članova benda u stihove.

- Svaka je bila svoj izazov, ali ona koja je došla najlakše, ta je emotivno bila i najteža. Pjesma "Sjećam Se", koja služi kao nastavak na "Sjeti Se", govori o našem tragično preminulom prijatelju i pjevaču Ivanu Antoliću Iveku. Napisao ju je naš gitarist Tomislav, ali je u nju uspješno pretočio emocije svih nas. Mislim da je bila gotova u dvije probe, od početka do kraja, ali je definitivno ostavila najveći emotivni trag na nama. Pet nas je na pozornici, ali nas je šest u bendu - govori Nino.

Upravo je prijateljstvo jedna od najvažnijih stvari koje su Pičke Vrište održale na životu tijekom svih ovih godina. Promjene u postavi, životne obaveze i razdoblja u kojima nisu bili koncertno aktivni nisu promijenili činjenicu da je bend za njegove članove puno više od zajedničkog glazbenog projekta.

Važnu ulogu u novom poglavlju ima i Marinko Lugović, koji je preuzeo mjesto frontmena te sudjelovao u pisanju tekstova novog albuma. Ulazak u bend koji već ima vlastitu povijest, pjesme i publiku nije nužno jednostavan zadatak, no Marinko priznaje da se njegov osjećaj pripadnosti razvijao postupno, sa svakom novom probom, pjesmom i koncertom.

- Ne mogu baš odrediti točan trenutak kada sam shvatio da sam i ja dio benda, a ne samo novi pjevač, ali svakako, što smo više svirali, radili na bendu i pjesmama, sve sam više bio uvjeren da ovo nije slučajno. Nakon rasprodanog Vintagea za deset godina prvog albuma, dva spota, pa na kraju i novog albuma, uz tridesetak rasprodanih i odsviranih koncerata u četiri različite države, sve sam više shvaćao da su ljudima ipak bitnije pjesme i način na koji ih one diraju - govori Marinko.

Posebno ističe da glazba koju su stvorili nadilazi pojedince koji je izvode, a nasljeđe benda povezuje i s njegovim pokojnim pjevačem.

- Možda bend ne bi postojao da nismo prijatelji, ali svakako, kako kaže Ivek i naš drugi album, sav taj opus, tko god ga izvodio, naša je "Crna kutija", a pjesme su one koje će ostati kada nas ne bude - dodaje.

A kada se osvrnu na početke i pokušaju zamisliti kako bi tadašnja ekipa reagirala da joj je netko prije 15 godina pokazao gdje će biti 2026., odgovor je, očekivano, potpuno u njihovu stilu.

- Ma da ziher, pa dobro, ono... - kroz smijeh poručuje Nino, zamišljajući reakciju mlađih verzija članova benda.

Treći studijski album "Memento Mori" objavljen je 19. svibnja ove godine, osam godina nakon "Crne kutije" iz 2018., dok je njihov prvijenac "Nedovršena priča" izašao 2014. godine. Na novom izdanju nalazi se devet pjesama, a album traje nešto više od pola sata. Najavili su ga singlovi "Čuvaj suze" i "Sjećanja", koji su pokazali da se bend vraća prepoznatljivom melodičnom punk rock zvuku, ali s ozbiljnijim temama i osobnijim tekstovima.

Glazbu na albumu potpisuje Nino Rašidagić, tekstove Marin Lugović, dok je pjesmu "Sjećam Se" glazbeno i tekstualno napisao Tomislav Rašidagić. Za produkciju i miks zaslužan je Dražen Gavrilović Gara iz Pod.room studija, a mastering potpisuje Pavle Miholjević. Iako su zadržali energiju po kojoj ih publika poznaje, novi materijal donosi i drugačiji pogled na život, odnose i sve ono što ostaje iza ljudi koji više nisu s nama.

Nove pjesme zagrebačka publika imat će priliku čuti u petak, 6. studenoga, kada bend stiže u Vintage Industrial Bar. Koncert pod nazivom "Boys Are Back In Town" organizira Dostava zvuka, a pozornicu će dijeliti s bendom ignor, koji također promovira novo izdanje, album „malo i“. Bit će to večer posvećena novim počecima, ali i dugogodišnjim prijateljstvima koja povezuju domaću alternativnu scenu.

Prije zagrebačkog nastupa bend očekuje i koncert u riječkom Palachu s Mašinkom. Nino priznaje da se posebno veseli objema večerima, a za proslavu 15 godina postojanja pripremaju i nekoliko iznenađenja.

- Nismo ih još ni odsvirali, a sigurni smo da će nam ta dva biti najbolji i najdraži koncerti u godini. Palach, klub u kojem prvi put nastupamo, a oduvijek smo imali želju, s prijateljima iz Mašinka. Vintage s ignorom, koncert u našem gradu ipak ima posebno mjesto u našim srcima, a pogotovo jer, kako bi Pajo iz ignora rekao, "we're so back". Pripremamo iznenađenje, neke pjesme koje godinama nisu bile na setlisti, jedva čekamo - otkriva Nino.

Iako iza sebe imaju tri studijska albuma, nastupe u nekoliko država i publiku koja ih prati već godinama, članovi benda ne skrivaju da punk rock u Hrvatskoj nije najjednostavniji put do financijske sigurnosti. No, kako ističu, novac nikada nije bio razlog zbog kojeg su ostali zajedno. Njihova je priča prije svega priča o prijateljstvu, zajedničkoj ljubavi prema glazbi i potrebi da kroz pjesme izbace sve ono što ih svakodnevno muči.

- Bend postoji isključivo jer smo prijatelji. Da toga nema, nema ni benda. Predstavlja nam ispušni ventil bez kojeg bismo apšisali. Ako netko zna kako živjeti od benda koji se zove Pičke Vrište i koji svira punk rock, neka nam javi - govori Nino.

A koliko im je glazba važna, najbolje pokazuje činjenica da su se, unatoč svim promjenama i životnim obavezama, ponovno okupili i snimili album koji smatraju jednim od najosobnijih u dosadašnjoj karijeri. Iako je "Memento Mori" tek nekoliko mjeseci vani, kreativni proces očito nije stao. Na pitanje razmišljaju li već o četvrtom albumu, Nino priznaje da se neke ideje polako razvijaju, ali da zasad ne žele previše planirati.

- Nešto već kuhamo, ali zasad je plan svirati što više i koliko nam životne obaveze dozvole - kratko odgovara.

Ipak, kada je riječ o ambicijama, humora im ne nedostaje. Na pitanje postoji li pozornica, grad ili festival na kojem još nisu nastupili, a željeli bi, Nino je odlučio predstaviti prilično ambiciozan plan za sljedećih nekoliko godina.

- Pošto sam rođen s limitom da mogu biti ozbiljan punih 20 minuta u komadu, na ovo zadnje pitanje odgovorit ću ovako: 2027. Arena Zagreb, 2028. Kranjčevićeva, 2029./2030. otvorenje novog stadiona Maksimir. Hit us up, ono - poručuje kroz šalu.