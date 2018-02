Imala je 53 godine: Preminula je glumica iz 'Notting Hilla'

Preminula je ritanska glumica Emma Chambers, najpoznatija po ulozi u filmu 'Notting Hill'. Imala je 53 godine, objavio je njezin filmski agent. U priopćenju stoji da je Chambers umrla u srijedu navečer.

- Emma je odglumila niz dobrih uloga i jako će nam nedostajat - stoji u priopćenju agencije.

Our beautiful friend Emma Chambers has died at the age of 53. We're very very sad. She was a great, great comedy performer, and a truly fine actress. And a tender, sweet, funny, unusual, loving human being. pic.twitter.com/vLQcRcv2Ex