'Spala sam na 48 kg, a nudili su da budem nečija ljubavnica'

Ja sam najviše ponosna na to što sam ostala normalna osoba. To je bilo jako teško, sačuvati nekakve moralne vrijednosti, nekakva svoja uvjerenja i stajati iza svojih svjetonazora, ispričala je pjevačica Emilija Kokić (50) u RTL-ovoj emisiji Exkluziv. Emilija, koja je 1989. pobijedila na Euroviziji s pjesmom 'Rock me', rekla je da joj je bilo teško podnijeti slavu i publicitet koji joj je donijela glazbena karijera.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Moguće da se zasićenje dogodilo jer je sve bilo intenzivno. Ni sad nisam neka planina od žene, ali ja sam završila s 48kg na hitnoj sa vitaminskim koktelima jer nisam stigla jesti - prisjetila se pjevačica. Kaže da nitko ne uči pjevače što to znači biti javna osoba i kako ima toliko toga što čovjek treba naučiti.

Foto: RTL, Željko Lukunić/Pixsell

- Jednostavno stvari vas u tom šoubiznisu melju i sad je samo pitanje koliko ste čvrst orah - istaknula je pjevačica. Rekla je i kako je imala nemoralnih ponuda, a s estrade se povukla, kako kaže, jer je prenormalna za to.

Foto: Privatni album

- Meni je bio ponuđen jedan skandal, ali meni je to bilo prestrašno i jednostavno se nisam mogla pronaći u tome. Trebala sam se pojaviti u novinama da sam nečija ljubavnica i to nisam htjela - ispričala je Emilija koja se posvetila svojoj školi pjevanja. Vodi ju šest godina i ističe kako voli raditi s ljudima raznih generacija. Pjevačica je od 2013. u braku s Miljenkom Kokotom.