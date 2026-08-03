Imate stare fotke ili ulaznice iz HNK-a Zagreb? Sada ih možete sačuvati za buduće generacije

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu pokrenulo je novi projekt pamti.hnk.hr, digitalni album sjećanja kojim želi okupiti i sačuvati osobne uspomene publike, umjetnika i svih koji su tijekom više od 165 godina bili dio njegove bogate povijesti.

Riječ je o internetskoj platformi na kojoj građani mogu učitati fotografije, stare ulaznice, programske knjižice, plakate i druge uspomene povezane s HNK-om, ali i podijeliti vlastite priče i anegdote. Ideja projekta proizlazi iz uvjerenja da povijest kazališta ne čine samo arhivski dokumenti, već i osobna iskustva generacija gledatelja, umjetnika i svih onih koji su svojim dolascima, nastupima i uspomenama obilježili njegov život.

Foto: PROMO

Iz HNK-a poručuju kako žele da kazalište bude mjesto zajedničkog pamćenja te ističu da su svaka fotografija, ulaznica i ispričana priča dio zajedničke kulturne baštine koji zaslužuje biti sačuvan za buduće generacije.

Sudjelovanje u projektu jednostavno je – potrebno je posjetiti internetsku stranicu pamti.hnk.hr, prenijeti svoju uspomenu i dodati kratak opis. Cilj je stvoriti jedinstveni digitalni arhiv koji će kroz osobne priče ispričati bogatu povijest središnje hrvatske kazališne institucije.

Projekt je otvoren svima – publici, nekadašnjim i sadašnjim članovima ansambla, pretplatnicima, ali i svim ljubiteljima kazališta koji u svojim obiteljskim albumima čuvaju djelić povijesti Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu.