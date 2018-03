‘Ime sam dobio po bubnjaru Tota, a sada ću ih upoznati’

Kad smo doznali da Toto dolazi u Zagreb, karte smo kupili drugi dan, rekao je Jeffrey Tomislav Jemrić (24).

Mladi bubnjar ime je dobio po Jeffreyju Porcaru, pokojnom bubnjaru grupe Toto. Njegov otac, bubnjar Branko Jemrić Bumbar strastveni je fan grupe. Kad je čuo da će dobiti dijete, rekao je supruzi Maji: ‘Ako dobijemo sina zvat će se Jeffrey, a dobijemo li kćer, bit će Rosana, po jednoj od pjesama grupe Toto’.

- U srednjoj školi sam se više počeo koristiti imenom Jeffrey, jer sam shvatio da ime Tomislav jako malo ljudi zapamti. Jeffrey im ostane u sjećanju. Mnogima je ime čudno, misle da lažem. Moja osobna iskaznica izlizala se od dokazivanja - priča Jeffrey koji od 15. godine svira u raznim bendovima. U glazbenoj školi učio je svirati klarinet, no želja da nauči svirati bubnjeve bila jača.

Foto: privatni album

- Nisam se našao u klarinetu. Kada sam sjeo za bubanj, znao sam da je to to, znao sam kako se treba svirati. Ruke su same radile, a ja sam bio samo putnik – priča. Bubnjao je u bendovima Adastra, Bang-Bang i Goatfish, a ponekad zamijeni oca u njegovom bendu kada on ne može.