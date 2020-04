'Inbox mi je krcat, ali muškima se ne javljam. Ipak sam udana'

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Gordana sada izbrisala 'sporne' fotke: Viđeni su i u shoppingu?

Supruga Adama Kromera (33) u showu "Brak na prvu" Nikolina Tutić (31) već je od prije poznata gledateljima. Borila se za srce Mije Matića (28) u realityju "Gospodin Savršeni", ali je ispala netom prije finala, iako je pred kamerama pokazala veliki interes za isklesanog neženju.

Oba showa će joj, kaže, ostati u lijepom sjećanju jer je proživjela nove avanture i sklopila prijateljstva. No, ne može se odlučiti koji dečko joj je zgodniji - trenutačni suprug Adam ili neosvojivi Mijo.

- I Mijo i Adam imaju svoje čari, teško je reći "tko je bolji frajer" jer je svatko poseban na svoj način i imam dobro mišljenje o njima - rekla je Nikolina, koja se od showa nije čula sa "Savršenim" i ne zna što on kaže na njezino sudjelovanje u novom realityju.

- Vrijeme prolazi i jednostavno nismo zadržali kontakt - kaže nam Nikolina.

Trenutačno dok traje emitiranje "Braka na prvu", Nikolinin inbox je krcat.

- Javljaju mi se muškarci trenutno dok traje emitiranje, ali ne primam ponude za vezu ili brak jer sam ipak trenutno udana žena. Ali dobivam pokoje poruke upucavanja - otkriva Tutić.

Mjere opreza zbog korona virusa zatvorile su kafić u kojemu Nikolina konobari i to prije emitiranja njezine svadbe na televiziji pa joj gosti još uvijek nisu u lice prokomentirali ono što mnogi od njih pišu po društvenim mrežama. Nastale su brojne kritike gledatelja na račun Nikolinina ponašanja pred kamerama, ali nju to ni najmanje ne brine.

- Ne dajem previše pozornosti kritikama, ali pogledam tu i tamo što se piše. Ne pogađa me što gledatelji komentiraju jer oni ne shvaćaju je drugačije biti pred kamerama i družiti se s ljudima koje si upoznao na snimanju i gledati show u svojoj kući i komentirati s prijateljima i obitelji - kaže. Poruke koje prima, a da su vezane za show, su svakakve. Dok je neki podržavaju i pišu lijepe poruke podrške, ima i onih koji kritiziraju svaki njezin potez, ali se Nikolina trudi ne zamarati time.

Iako joj se broj pratitelja povećao i mnogi komentiraju njezino pojavljivanje na televiziji, Nikolina smatra da nije popularna.

- To je samo show. Neki me već znaju iz 'Gospodina Savršenog', a nekima sam privukla pozornost tek sada na showu 'Brak na prvu'. Ljudi me znaju prepoznati na ulici i pozdraviti, ali to je sve - rekla je. Ipak, najvažnije joj je da je njezina obitelj uz nju i podržava je. Ističe kako oni shvaćaju da je to samo show i da se razlikuje od njezinog privatnog života. Potporu joj pružaju i bivše kandidatkinje showa "Gospodin Savršeni".

- U kontaktu sam s nekoliko djevojaka iz Gospodina Savršenog i sve su me podržale u novoj avanturi i, naravno, moje pojavljivanje na televiziji vole komentirati s puno smijeha i zabave, bez ikakve osude - priča nam.

Međutim, Nikolina sama sebi zamjera jednu stvar koju je učinila pred kamerama.

- Zamjeram što nisam od samog početka pružila priliku prijateljstvu Adama i mene. Jednostavno sam takva da se nisam mogla odmah u potpunosti opustiti, a onda smo se s vremenom počeli bolje upoznavati - kaže Nikolina, koja je u prvih nekoliko epizoda showa odbijala Adama. Smetalo joj je kad ju je grlio i ljubio i nije bila oduševljena njegovim izgledom. Ali kasnije se sve promijenilo i shvatila je da mu treba dati priliku da vidi kud će njihov odnos voditi.

U showu se pričalo kako se na zajedničkoj večeri Nikolina upucavala Luki Budaku (29), kojeg su stručnjaci spojili s Nadijom Amić (29). Tad je rekla kako je Luka tip muškarca kojeg bi primijetila u izlasku, dok je Adam čista suprotnost tome. Luka je to, naravno, rekao i svojoj ženi u showu te Adamu, jer je smatrao da mora biti iskren, a ona nije željela dalje komentirati te glasine. Sad kad je pitamo tko joj je najzgodniji dečko u showu, spominje samo jednog.

- Kao što sam već i u showu izjavila, na prvu možda ni jedan nije moj tip, ali priznala sam kasnije da je Adam stvarno zgodan dečko i stojim iza toga - kaže Nikolina, koja ima poruku za sve djevojke koje žele naći muškarca putem showa.

- Savjetovala bih ženama koje žele pronaći muškarca u showu da budu spremne na sve te da je takvo iskustvo u jednu ruku avantura, a u drugu samo još jedno veliko i zanimljivo životno iskustvo koje će ih obogatiti. Ljubav se ne traži, ljubav se dogodi, a može se dogoditi kada se najmanje nadaš - zaključila je.

Direktorica za prodaju nekretnina, Gordana Marelli (38) iz Zagreba i poslovođa obiteljske vinarije, Adam Kromer (33) iz Zmajevaca u Baranji, preko noći su postali najpopularniji par showa "Brak na prvu". A usuđujemo se reći i šire... Iako su Gordanu stručnjaci za ljubavne veze udali za Dejana Vukobratovića (39), a Adama oženili za Nikolinu Tutić (31), sve su glasnija šaputanja gledatelja kako se to na kraju izjalovilo. Par je, kako pišu gledatelji, prošlog vikenda viđen u trgovačkom lancu u Zagrebu kako kupuje namirnice.

O svemu smo upitali RTL koji je ovoga puta ostao tajnovit.

- Show 'Brak na prvu' naišao je na odlične reakcije publike te ga u prosjeku prati pola milijuna gledatelja, a osim pred malim ekranima, show izaziva i velik interes na društvenim mrežama. S obzirom na toliki interes, očekivani su i razni komentari gledatelja, a reality u narednim epizodama postaje sve uzbudljiviji što će zasigurno još i više zaintrigirati publiku. Možemo najaviti i da uskoro kreću prijave za drugu sezonu - poručili su nam s RTL-a. Da nisu samo puka naklapanja, pokazuju i fotografije na privatnim Instagram profilima Gordane i Adama, koje je ona izbrisala isti dan kada je sve javno odjeknulo.

Gordana je 5. siječnja objavila fotografiju iz austrijskog zimovališta Karren s tajanstvenim muškarcem kojem je ikonama srca prekrila lice. On ju je zagrlio, a ona je nasmijana. 'Nebo nije granica...', komentirala je, a Adam je to 'lajkao'. Show 'Brak na prvu' snimali su prošle godine pa tako i neke fotografije datiraju iz tog perioda. Oboje su 7. studenog objavili fotografije iz gradića Bleda u Sloveniji. Gordana je komentirala kako ju prizor veslanja podsjeća na ljubavnu scenu popularnog američkog filma 'Notebook'. Adam je isti dan objavio fotografiju u identičnoj odjeći kao muškarac s Gordanine fotografije. No, to nisu jedine podudarnosti. Dvojac se prošle godine zatekao i u Dubrovniku, a gledatelji su se raspisali po društvenim mrežama i kako je Gordana prije tjedan dana posjetila Adamov vinograd u Baranji.

- Neću kvariti doživljaj, ali vidjela sam dvoje kandidata danas zajedno u šetnji. U showu još uvijek nisu par - komentirala je i naša čitateljica. Marelli je u showu htjela upoznati muškarca svog života, a ne skriva i da se želi ponovno udati. Prije 10 godina se razvela i ima sina koji ju je upozorio, kako kaže, da ga ne sramoti na televiziji. Za sebe kaže da je nepopravljiva romantičarka, što za sebe tvrdi i Adam. On je po prirodi skroman i tih, što su odlike koje se Gordani sviđaju. Za ljubav je spreman, kako kaže, preseliti se i na drugi kraj zemlje.

Njihovi trenutni supružnici iz showa, Dejan i Nikolina, primijetili su da se događa nešto više od prijateljstva između Gordane i Adama pa nije izostala ni ljubomora i zadirkivanje. Dvojac im se opravdavao da samo vole zajedno vježbati u teretani. No, je li se par zaista spojio i u privatnom životu nakon showa, gledatelji bi mogli uskoro saznati.

